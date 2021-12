Así jugó el Real Madrid - Barcelona, uno a uno

Así jugó el Real Madrid

Iker Casillas (6): Estuvo seguro en todas las facetas del juego hasta el primer gol, en un remate a bocajarro de Leo Messi ante el que nada pudo hacer. Antes sacó dos disparos de Xavi y un chut colocado de Villa. Acabó desesperado con su defensa, por la jugada en la que el astro argentino se marchó de todos y le superó en el mano a mano.

Álvaro Arbeloa (6): estaba en el punto de mira por los barcelonistas por una jugada de la final de Copa en la que soltó un codazo y pisó a Villa. Todos fueron por él a los 40 minutos, tras un encontronazo con Pedro que le costó la amarilla. Estuvo correcto en defensa. Con su fuerza habitual. Se mostró poco en ataque.

Sergio Ramos (7): mandó en defensa. La organizó. Se desesperó por lo retrasada que estuvo en la primera mitad, con la posesión perteneciendo al Barcelona. Vio una cartulina amarilla en el minuto 52, por una entrada a Messi, que provoca que se pierde la vuelta.

Raúl Albiol (6): no desentonó en defensa tras ser expulsado en el clásico liguero. Concentrado todo el partido. No se complicó con el balón en los pies y abusó del pelotazo.

Marcelo (5): fue todo ímpetu, aportando desahogo a su equipo en alguna acción ofensiva a la desesperada cuando más encerrado estaba. Un inoportuno resbalón provocó la jugada del primer gol barcelonista. Lo aprovechó Afellay para irse en velocidad y asistir a Messi.

Xabi Alonso (6): fue el timón del Real Madrid modificando su estilo de juego por el esquema que le obligó a no asociarse en corto y buscar desplazamientos en largo con poco éxito. En su único intento de disparo buscó sorprender, sin éxito, a Valdés desde el centro del campo.

Lass Diarra (4): ocupó el hueco dejado por el lesionado Khedira y aportó lucha. Impreciso en el pase su labor se limitó a intentar destruir el fútbol del Barcelona.

Pepe (4): pasó de ser el ogro del Barcelona por su nuevo posición en el trivote del centro del campo a condicionar la semifinal por su expulsión tras una dura entrada a Dani Álves. Estuvo sobre excitado en muchas jugadas, sin aportar nada en ataque. La rigurosidad de su tarjeta roja deja el gran debate del partido.

Özil (5): no fue su día. Víctima del sistema defensivo por el que apostó Mourinho en la primera parte, no entró en contacto con el balón y cuando lo hizo fue con cuatro defensas ante él. No asistió como en otras ocasiones y fue sustituido en el descanso.

Di María (6): fue el único jugador madridista que encaró a sus rivales, desbordó y provocó los pocos desajustes defensivos del Barcelona. Sus jugadas no encontraron rematador y no pudo probar a Valdés.

Cristiano Ronaldo (4): decepcionó en un día señalado. Fue la referencia ofensiva del Real Madrid sin aportar nada más que un potente remate lejano que sacó como pudo Valdés. Ansioso y desesperado realizó gestos de enfado impotente en su pelea contra todos cuando quiso buscar el ataque. Defensivamente no colabora. Disparó tres faltas, dos a la barrera y una a las nubes. En la segunda parte solo tuvo una ocasión. Un cabezazo que se marchó alto.

Emmanuel Adebayor (5): jugó la segunda parte, en la variante por la que apostó Mourinho para dar mayor profundidad en ataque a su equipo y no tuvo ninguna acción que rematar. Aumentó la presión en la salida de balón del Barcelona. Recibió una amarilla en el minuto 82 por una dura entrada.