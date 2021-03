Zubizarreta: "Vamos a Madrid con todo"

El director deportivo del FC Barcelona, Andoni Zubizarreta, ha confesado que ya están pensando en los 'clásicos' contra el Real Madrid, empezando por el primero que será el próximo sábado en el Santiago Bernabéu. El mandatario azulgrana ha reconocido que irán a ganar al feudo madridista pero "teniendo respeto a un gran club".

"Sería absurdo pensar que un partido contra el Real Madrid no lo vamos a disputar con todo", señalaba el mandatario azulgrana. "Son competiciones diferentes, en la Liga tenemos la oportunidad de dar un golpe, es el torneo que consideramos más importante, porque premia el día a día. En la Copa el que la gane tendrá un prestigio enorme, porque hace muchos años que no coindíamos en la final. Y finalmente la Champions es una competicón especial. Para el sábado en Liga, vamos con la intención de ganar, pero teniendo respeto a un gran club", comenta.

Todos son decisivos

Zubizarreta reconoce que están pensando en el primero de los 'clásicos' pero también en los que vendrán. "Nos preparamos para el sábado y sería absurdo decir que no vemos todo lo que hay detrás, la Copa y lo que pueda acontecer en Champions", ha dicho.

“Vamos a competir por todo respetando al fútbol y a los rivales“

El director deportivo del Barça considera que están en disposición para repetir 'triplete'. "La situación es ideal, y vamos a competir por ello respetando al fútbol y a los rivales", dejó claro.

No obstante, pese a jugarse casi todo contra el eterno rival, no quiso detallar qué partido será el más decisivo. "Tenemos muy claro que son competiciones diferentes, que la Liga nos da el sustento en todo y es la más importante", afirmó sin restar mérito a una Copa "con los dos primeros de la Liga" y una 'Champions' que de ganarla sería algo "extraordinariamente especial".

“Que seamos respetuosos con todo lo que rodea al fútbol“

En este sentido, pidió que el ambiente no se caldee por los 'clásicos' y subrayó que los blaugrana lucharán para hacer de ellos una fiesta del fútbol.

"Me preocupa que seamos respetuosos con todo lo que rodea al fútbol. Me es igual si ganamos o no, prefiero lógicamente ganar, pero que las ilusiones o decepciones las gestionemos bien, que no haya incivismo y convertirlo en una fiesta del fútbol en una ciudad preciosa como Valencia. Esperamos que sean el mejor anuncio que pueda tener el fútbol de este país en estos cuatro partidos", manifestó.