Albert Soler será, casi con toda seguridad, la persona que sustituya a Jaime Lissavetzky en la secretaría de Estado para el Deporte. Pese a los rumores de que sería Joan Mesquida Ferrando, secretario general de Turismo y Comercio Exterior, finalmente será Soler el designado, según la agencia Europa Press.

Licenciado en INEF por Barcelona ha sido mano derecha de Jaime Lissavetzky, Albert Soler es Director General del Consejo Superior de Deportes, cargo al que llegó en 2004, el mismo año en el que Jaime Lissavetzky fue nombrado secretario de Estado.

Albert Soler Sicilia es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por el INEF de Barcelona. Desde 1999 hasta 2008 ha ocupado los cargos de director de Deportes de la ciudad de Barcelona, director-gerente del Instituto Barcelona Esports y director del Plan Estratégico del Deporte de Barcelona.

El propio Lissavetzky no ha querido, sin embargo, dar pistas sobre su sucesor: "Aunque supiera quién me va a suceder no lo iba a decir nunca. El presidente del Gobierno sabe perfectamente mi deseo y valoración y espero que la pueda tener en cuenta", ha dicho este jueves en el acto de su despedida ante los medios de comunicación. En dicho acto ha estado presente, entre otros, Albert Soler.

El Consejo de Ministros de este viernes hará público el cese oficial de Jaime Lissavetzky como secretario de Estado para el Deporte, cargo al que accedió el 20 de abril de 2004 y que dejará después de 7 años para trabajar en su candidatura a la Alcaldía al Ayuntamiento de Madrid en las próximas elecciones municipales del 22 de mayo