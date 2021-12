Ficha técnica:



0 - Valencia: Guaita, Bruno, David Navarro (Banega, m.54), Dealbert, Mathieu (Jordi Alba, m.78), Topal, Tino Costa, Joaquín, Jonas (Aduriz, m.75), Mata y Soldado.



1 - Sevilla: Javi Varas, Alexis, Fazio, Escudé, Dabo, Medel (Zokora, m.79), Javi Navas, Rakitic, Perotti (Capel, m.90+), Kanouté y Negredo (Renato, m.90+). Gol: 0-1, m.69: Rakitic.

El fútbol desarrollado por el Sevilla en Mestalla pudo con las ocasiones de gol del Valencia, en un encuentro en el que el conjunto andaluz jugó mejor, pero en el que al equipo local no le faltaron las oportunidades para haber resuelto el choque a su favor. [Estadísticas del partido]



Bajo la batuta de Frederic Kanouté y con una buena actuación de Jesús Navas, el Sevilla impuso su ley a base de controlar el balón. Aunque marcó en el momento en el que peor lo pasaba, puso más que el equipo local para hacerse con la victoria.



El Valencia hizo una mala primera parte, mejoró tras el descanso, pero tras recibir el gol sólo le quedaba la épica para ganar un partido que no supo controlar y en el que su mayor bagaje fue el de un par de remates al palo.



La fragilidad de ambas defensas, en especial la del Valencia, propició un primer periodo con alternativas ante una y otra portería y algunas claras ocasiones de gol.



Al margen de un posible penalti de Webo sobre Joaquín, destacaron el balón que Negredo envío al poste (m.23) y un disparo fuera de Jonas en un mano a mano con Javi Varas un minuto después.



En cuanto al fútbol, el Sevilla fue más consistente ante un Valencia que no justificó su mejor clasificación. Fue un equipo sin ideas, que desplazaba el balón en largo y sin apenas recursos para alcanzar la meta del conjunto andaluz a partir del control del centro del campo.



Enfrente, los sevillistas manejaban mejor el balón, triangulaban en la zona ancha y llegaban con peligro aunque sin acierto a la portería de Guaita, sobre todo en los diez minutos finales del primer periodo en los que, ante un rival desaparecido, no fueron capaces de cobrar ventaja antes de irse al vestuario.



Todo siguió igual en la segunda parte, con un mejor juego por parte del Sevilla, aunque la primera gran ocasión fue un balón al poste del valencianista Jonas (m.52) y la segunda un envío al larguero de Mata (m.57). Las no tan grandes eran para los visitantes.



Con menos fútbol que su rival, el Valencia creaba mucho más peligro. A partir de la entrada de Banega empezó, además, a jugar mejor y a llegar con mucha fluidez a la meta del Sevilla.



Sin embargo, fue entonces, en el momento en el que Sevilla más sufría, cuando llegó el 0-1 en un magnífico empalme de Ratkitic desde el borde del área.



A partir de ese momento, el Sevilla trató de mantener el resultado y el Valencia se mostró algo más ofensivo, aunque su juego no tenía claridad y apenas hacía pasar apuros a la meta defendida por Javi Varas aunque fueron muchos los balones bombeados que llegaron a sus inmediaciones.