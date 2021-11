El juez desestima la demanda contra Villa

El juez de Primera Instancia e Instrucción número dos de Avilés ha desestimado íntegramente la demanda de seis millones de euros interpuesta contra el delantero internacional del Barcelona David Villa por su ex representante José Luis Tamargo, según ha recogido el fallo.

El juez Ricardo Badás ha impuesto también el pago de las costas judiciales al demandante, que reclamaba a Villa esos seis millones de euros por considerar que había habido un incumplimiento de contrato y que se había aprovechado de su trabajo al ser traspasado del Valencia al club azulgrana en 2010.

En concreto, Tamargo reclamaba el 15 por ciento de los 40 millones de euros de ese traspaso al considerar que las condiciones fueron negociadas por él en el verano de 2009, tras frustrarse las conversaciones mantenidas con el Real Madrid y con un club inglés, y que el jugador asturiano había roto unilateralmente el contrato que le vinculaba a su representante.

El exagente del internacional asturiano ha anunciado, no obstante, que recurrirá la sentencia. "Tengo el pleno y absoluto convencimiento de que me asiste la razón y el Derecho dado que, con mi reclamación, sólo pretendo que se me retribuya el trabajo que he realizado. Por eso, anuncio mi firme y decidida intención de recurrir la sentencia dictada", afirma Tamargo.

En el juicio celebrado el 2 de marzo, tanto Villa como el ex presidente del Barça Joan Laporta y dos directivos deportivos del club negaron que hubiera habido una intermediación de Tamargo durante el año 2010, mientras que el presidente y vicepresidente del Valencia, Manuel Llorente y Javier Gómez, respectivamente, aseguraron que su actuación no había sido influyente para el traspaso del jugador asturiano.

En la sentencia, el juez mantiene que Villa perdió su confianza y dio por terminada su relación contractual con Tamargo antes de que se prorrogara su contrato de forma automática y que fue tras esa decisión cuando decidió contratar a otro representante, que fue el encargado de gestionar el fichaje del jugador por el Barça.