El jugador del FC Barcelona David Villa ha asegurado que el partido contra el Mallorca (sábado, 20.00 horas, en vivo en RTVE.es) será "peligroso", sobre todo por el juego que despliega el Real Madrid, que no da "tregua" a los blaugranas.



"Todos los partidos son peligrosos, más aún cuando el Madrid gana todos los partidos y no da tregua a fallar. Ser líderes y depender de nosotros mismos es un privilegio que debemos mantener", declaró el delantero asturiano.



Asimismo, aseguró que el equipo está "tranquilo". "Si ganamos todos los partidos seremos campeones, da igual lo que hagan los rivales", afirmó. "Nosotros no hablamos sobre si hay Liga o no. No lo hacíamos antes y no lo hacemos ahora. Siempre han habido comentarios, pero si ganamos seguiremos a cinco puntos de distancia", explicó sobre si una victoria del Madrid antes de jugar su partido les supone más presión.



Tras el empate con el Sporting de Gijón (1-1), la derrota ante el Arsenal en Londres (2-1), y la victoria ante el Athletic de Bilbao (2-1), el delantero se mostró seguro de la condición física y del momento de juego que atraviesa la plantilla. "Estamos bien, los últimos partidos hemos acabado en el campo del rival, pese a soportar un desgaste físico muy grande", comentó.



"Creo que no será ninguna prueba de fuego. Tenemos bajas, pero tenemos una plantilla preparada para afrontar todos los partidos de la temporada", argumentó sobre el hecho que ante el Mallorca serán baja por lesión Valdés, Puyol y Xavi, así como Alves por sanción.

Vuelta ante el Arsenal Por otro lado, valoró que en el partido de vuelta de octavos de final ante el Arsenal deberán hacer lo mismo que en el Emirates Stadium, pero estar "más acertados de cara al gol". "Fuimos superiores en todo momento menos en el resultado", concluyó. "Dar los favoritos ahora no sirve de nada. Estamos en octavos y hay muchos equipos", sentenció el asturiano sobre los finalistas de la competición europea. Finalmente, se mostró "feliz" por la renovación del entrenador Josep Guardiola. "Es una alegría para todos nosotros y para el club. Es el culpable de todo esto, de los títulos y las victorias", afirmó.