Guardiola: "Por mí renovaría de medio año en medio año"

El entrenador del FC Barcelona, Josep Guardiola, ha asegurado que una vez analizó el estado de juego del equipo, su motivación y esfuerzo en los entrenamientos y partidos, así como los buenos resultados, "no tenía motivos" para no renovar con la entidad blaugrana otra temporada -hasta junio de 2012-.



"No se puede vivir del pasado, teníamos que ver si manteníamos la fuerza y la pasión y si los jugadores respondían, que para eso estoy aquí. Viéndonos en la final de Copa y en la Liga, donde llegaremos hasta el final, no había motivos para no seguir un año más", declaró en rueda de prensa en la que agradeció al club su "confianza" y prometió seguir "acertado y trabajar al máximo".



Asimismo, afirmó que si de él dependiera preferiría firmar "medio año", dado que el día a día le exige "mucha fuerza". "El tiempo todo lo desgasta y debemos estar atentos en esto y no equivocarnos. Ahora todo el mundo está contento, perdemos tres partidos y dirán que por qué he renovado, que se necesita un cambio de entrenador", aseguró el técnico de Santpedor, que no quiso escuchar ofertas de otros clubes.



"Ahora debemos medir cuándo lo tenemos que acabar. Con cuatro años estamos más cerca del final que del principio, ya que poco a poco, aunque dependa de nuestras ganas y de seguir haciéndolo bien, se acerca", espetó sobre su hipotético punto y final en el banquillo blaugrana.



"Pero sé que no habrá un final conflictivo. Todo será pausado y los resultados fijarán si seguir o no", señaló un Guardiola que compartió el mérito de los éxitos conseguidos con todo su cuerpo técnico, que le acompañará una temporada más.



Finalmente, se mostró seguro de que su substitución en el banquillo blaugrana no será un "marrón" para la directiva. "Al final, cuando uno se va es porque las cosas no salen bien, llegará otro y generará ilusión", concluyó.

Los grandes equipos, en los malos momentos El entrenador ha ensalzado nuevamente el nivel de sus jugadores pero ha planteado una duda cuando ha reflexionado acerca de que el equipo barcelonista "ha perdido demasiado poco" en los últimos años para confirmar que se trata "de un gran equipo". Para Guardiola, los vestuarios consistentes y la piel dura se ven en los momentos de crisis, situación que hace años que no vive el del conjunto catalán, por lo que el preparador tiene dudas acerca de si su grupo "es un gran equipo". "Hemos perdido demasiado poco como para saber si somos un muy gran equipo. Los grandes equipos se ven en los momentos malos, y nosotros sólo hemos tenido pocos de estos. No obstante, creo que por el perfil de mis jugadores darían un paso adelante", ha añadido el preparador barcelonista.