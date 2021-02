La prensa inglesa no tiene compasión con el debut de Torres

La prensa inglesa es poco benevolente con el debut de Torres con el Chelsea y le dedican titulares como "El perdedor de 50 millones de libras" (The Independent), "Torres siente el desprecio de los ganadores" (The Times) y "Torres es un fracaso de 50 millones" (The Sun).



Jim White, comentarista de "The Daily Telegraph", se pregunta en su columna de opinión "si realmente es esto lo que se puede conseguir en estos días por 50 millones de libras" y Richard Williams, de "The Guardian", dice que el debut de Torres "fue el peor de un fichaje caro del Chelsea desde el de Chris Sutton".



Sutton fue fichado por 10 millones de libras al Blackburn Rovers en 1999 y en su primer partido en Stamford Bridge "se hizo tal lío en un uno contra uno contra el portero rival que su carrera en Inglaterra nunca se recuperó", escribe Williams.

Torres: "No damos la Liga por perdida" El futbolista español Fernando Torres afirmó que su nuevo equipo, el Chelsea, no da la Liga por perdida pese a su tropiezo este domingo en casa en su debut con los "blues" frente a sus ex compañeros del Liverpool (0-1). "Quedan muchos puntos por jugar (...). El resultado no fue el mejor, pero tenemos que seguir y luchar hasta el final", dijo Torres al canal de televisión del Chelsea, en el que agradeció el recibimiento que le ofrecieron los aficionados londinenses.



El delantero español consideró que el empate hubiera sido el "resultado justo", pero reconoció que su ex equipo les sorprendió con su planteamiento defensivo, al jugar con tres centrales. "No nos lo esperábamos y quizás ellos se aprovecharon (...). Fue injusto perder ese partido, pero ahora miramos hacia delante, hacia el próximo partido y seguiremos luchando hasta el final", afirmó.



Torres evitó la palabra decepción por la derrota en su primera aparición con la camiseta de Stamford Bridge y prefirió recordar la buena acogida que le dispensó el público local. "Obviamente, todo el mundo quiere ganar, especialmente si es en el primer partido en casa, pero tendré muy buenos recuerdos sobre como me recibieron aquí y quiero dar las gracias a los aficionados del Chelsea", subrayó el futbolista madrileño.



El Chelsea pagó 50 millones de libras (58 millones de euros) por el internacional español en el mercado de invierno, pero la inversión no se notó en el campo, ya que el Liverpool se impuso con un gol de Raul Meireles, en la cuarta victoria consecutiva de los de Anfield desde que Kenny Dalglish se hizo con la riendas del equipo.



La derrota dejó en cuarta posición de la Premier, a 10 puntos del líder Manchester United, a los hombres de Carlo Ancelotti, que tras el partido afirmó que la influencia de Torres se notará pronto.



El español fue sustituido en el minuto 66 y tuvo dos oportunidades durante el partido, la primera de ellas antes del minuto 2 en un disparo lejano tras recoger un mal pase de su ex compañero Maxi Rodríguez, que se fue alto, y la segunda en un remate cerca del área pequeña que fue rechazado por Jamie Carragher.



En el momento de la sustitución, los aficionados del Liverpool se hicieron oír con el cántico de "Deberías haberte quedado en un club grande", en respuesta a las declaraciones de Torres en las que afirmó, tras su fichaje, que se iba a un equipo con aspiraciones.