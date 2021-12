Granero: "En el 2011 vamos a conseguir títulos"

Esteban Granero, centrocampista del Real Madrid, realizó un balance positivo del 2010, pese a la ausencia de éxitos con su club, aspecto que aseguró se corregirá en el nuevo año: "en el 2011 vamos a conseguir títulos".



"El 2010 personalmente ha sido un año muy bueno para mí. He jugado muchos partidos en un club como el Real Madrid, el único pero es que no he conseguido ningún título pero estoy convencido de que en 2011 lo vamos a conseguir", manifestó en rueda de prensa. "He mejorado mucho como futbolista. Ha sido un año bueno a nivel colectivo. El Real Madrid lo hizo todo bien menos los resultados a final de temporada en los títulos, pero ha sido un año positivo para mi y para mi club", añadió.



La actuación de Granero en el último partido del Real Madrid, en Copa ante el Levante, como pareja en el centro del campo de Xabi Alonso, le conceden opciones para mantenerse en la titularidad en el primer encuentro del 2011, en la visita a su ex equipo, el Getafe. De momento, el jugador prefiere no hacerse ilusiones.



"He mejorado mucho como futbolista desde el día que llegué. Me siento más maduro e integrado con el equipo. Lo de jugar o no es asunto del entrenador que es el que mejor sabe los once que deben hacerlo. Lo único que quiero es trabajar bien para estar preparado para el día que juegue estar a la altura del Real Madrid", dijo.

Confianza en Mourinho Aunque reivindicó sus opciones. "Me veo capacitado de jugar en cualquiera de las posiciones que puedo hacerlo, sino no vendría a trabajar y a luchar por un puesto". Mostrando plena confianza en José Mourinho. "El entrenador acierta cuando me elige y cuando no. Me limito a cumplir mi trabajo y pelear como estoy haciendo".



Visitará al Getafe el Real Madrid con importantes bajas. No estará por sanción su pareja titular de centrales, los portugueses Pepe y Ricardo Carvalho. A Granero no le preocupa y destaca el nivel de jugadores como Raúl Albiol. "Tenemos sustitutos más que válidos. Albiol está demostrando que está muy bien, tan fuerte como el año pasado. Garay o Sergio Ramos, que son los que pueden jugar ahí, son centrales de garantía para que no nos preocupen las bajas que podamos tener", analizó.



Aunque advirtió de lo complicados que siempre son para el Real Madrid las visitas a Getafe. "Va a ser un partido complicado, no por las bajas si no por el rival y el campo donde siempre nos ponen las cosas difíciles. Haciendo las cosas como venimos haciendo, con un partido serio, podemos ganar, pero no va a ser fácil".