El técnico del Liverpool, Roy Hodgson, ha advertido al Manchester United de que su guardameta español Pepe Reina no está a la venta, porque es "un elemento vital para el equipo". "No hemos escuchado nada del Manchester United ni queremos hacerlo", sentenció en declaraciones al diario local Liverpool Echo el entrenador que sustituyó a Rafael Benítez el último verano.

El campeón del mundo fue vinculado a principios de esta semana al gran rival del Liverpool, los 'Diablos Rojos', pese a la prórroga de contrato firmada el pasado mes de abril para seis años más en Anfield.

Hodgson es consciente de que el técnico del Manchester United, Sir Alex Ferguson, "buscará hacia el final de la temporada" y de que "tiene mucho dinero para reemplazar a (Edwin) van der Sar", por lo que considera que sí "podría querer a Pepe Reina porque es lo mejor aquí".

No obstante, el ex técnico del Fulham aseguró que el Liverpool no quiere venderlo ya que lo consideran necesario para el resurgimiento del club, ahora estancado en la zona de descenso de la Premier League: "Me gustaría pensar que vamos a tener más éxito y Pepe es crucial para ello".

La especulación sobre el futuro de Reina, de 28 años, y otros jugadores destacados de la liga inglesa ha surgido por la reciente inestabilidad en Anfield y la mala trayectoria del equipo en el inicio de la temporada, en la que sólo han conseguido dos victorias y acumulado nueve puntos.