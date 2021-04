Andy Schleck se muestra encantado con el recorrido del Tour 2011

El luxemburgués Andy Schleck, segundo del pasado Tour de Francia, se mostró encantado de la edición del año que viene, que cuenta con mucha montaña, su especialidad. "Es un recorrido que nos conviene perfectamente, tendremos que estar atentos en la primera semana, pero todo se jugará en la última, que es muy dura", aseguró.

El luxemburgués acogió bien que el Tour del año próximo tenga menos kilómetros contra el crono, apenas 41 individuales y 23 por equipos. "Es mi debilidad, aunque estoy trabajando para progresar en ese terreno. El año pasado no cedí tanto tiempo. En cualquier caso, el Tour se gana en tres semanas, no en un día. Voy a tratar de llegar a la contrarreloj final con el máximo posible de ventaja", aseguró.



El menor de los Scleck, que correrá con un equipo de su país, afirmó que estará bien rodeado y que él y su hermano Franck se disputarán la jefatura de filas en función de su nivel de forma.

Andy se refirió al caso de Alberto Contador, ganador del año pasado y suspendido de forma provisional por un presunto caso de dopaje por clembuterol. "Espero que Alberto sea inocente y que pueda probarlo. Que esta historia termine rápido porque es malo para el ciclismo, para él, para todos nosotros. Este deporte no necesita una historia como ésta", aseguró.

Nibali: "La presencia o no de Contador no afectará a mi decisión de ir"

El ciclista italiano Vicenzo Nibali, del Liquigas-Doimo, ha dejado claro que su participación en la edición 2011 del Tour de Francia no dependerá de si está o no el español y actual campeón, Alberto Contador. "La presencia o no de Alberto Contador no afectará a mi decisión de ir al Tour de Francia. En el Liquigas sólo estamos preocupados con desarrollar nuestro propio calendario", indicó Nibali a 'cyclingnews.com' tras la presentación de la carrera en París.

“Puede que haga el Giro y luego vaya al Tour como apoyo de Ivan.“

El campeón de la Vuelta a España no sabe qué 'grandes' hará el año que viene y quiere esperar "a ver la presentación del Giro del sábado". "Puede que haga el Giro y luego vaya al Tour como apoyo de Ivan, pero es demasiado pronto para asegurarlo", añadió el 'Tiburón', que tiene que "discutir" los objetivos de 2011 con el ganador del Giro para 'repartírselos', aunque tiene "en mente" hacer la 'corsa rosa'.

Sobre el recorrido, que se ajusta a sus condiciones, el del Liquigas apuntó que cuenta "con muchas de las cumbres importantes e históricas y pocos kilómetros contrarreloj", por lo que cree que encaja con el perfil de "escaladores", recalcando que el final de etapa en Italia, en Pinerolo, podría ser "espectacular"