Melzer da la sorpresa y apea a Nadal

Rafa Nadal no podrá celebrar su cuarto Masters 1.000 de la temporada en Shanghai. El austriaco Jurgen Melzer, el 12º en la ATP, dio la sorpresa y eliminó en octavos el número 1 del mundo por 6-1, 3-6 y 6-3 en poco más de dos horas de partido.

Apoyado en golpes demoledores desde el fondo, con una gran frialdad en las dejadas, Melzer infligió a Nadal la segunda derrota desde que el de Manacor alcanzó de nuevo el puesto de número uno del mundo. La primera fue ante Guillermo Garcia López en las semifinales de Bangkok.

Precisamente el jugador de La Roda (Albacete) queda como el único español del torneo, después de ganar a Thomas Berdych y de que Ferrer cayera eliminado ante Robin Soderling.

Nadal demostró que sufre en las pistas 'indoor' y fue incapaz de controlar a Melzer, al que siempre había ganado fácilmente en sus tres anteriores enfrentamientos, pero que se mostró muy agresivo y siempre fue sólido salvo en un momento del segundo parcial.

El manacorí no estuvo demasiado fino y fue desbordado por el austriaco, que labró su triunfo desde su poderoso servicio (14 'aces') y su 'drive'. Zurdo como el español, el centroeuropeo aprovechó la pista y mantuvo a raya al balear, que en pocas ocasiones pudo imponer su juego y que perderá puntos por su condición de finalista del año pasado, además de no pasar por primera vez en la temporada de los octavos.

Y eso que las cosas parecían que no serían tan complicadas. Nadal avisó con sus primeras opciones de 'break' en los compases iniciales, pero Melzer ya no daría más concesiones hasta bien entrada la segunda manga.

En cambio, con un poderoso juego desde el fondo, el austriaco logró dos 'breaks' consecutivos y cerró el parcial por la vía rápida (6-1). La esperada reacción del número uno del mundo tardó en aparecer, y en el tercer juego del segundo set tuvo que salvar una bola de rotura.

Melzer no bajaba el ritmo y seguía sumando ganadores, pero no eligió bien sus opciones en el sexto juego, y Nadal no lo desaprovechó consiguiendo robarle el saque por primera y única vez en todo el encuentro para posteriormente certificar la necesidad de un tercer parcial.

En éste, el centroeuropeo no ofreció demasiados resquicios, mientras que el español no lograba 'winners' y seguía sin poder llevar la iniciativa, sobre todo al resto, donde no tuvo ninguna opción de rotura. En el sexto juego, Melzer rompía el hoy débil saque del balear, y pese a perdonar tres bolas de partido al resto, sentenció a su rival en su primera oportunidad con el servicio (6-3).