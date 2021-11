El tenista español Rafael Nadal dijo tras ganar su primer título en Tokio frente a Gael Monfils, que se siente muy confiado y contento con sus golpes después de haber jugado en la final su mejor encuentro del torneo.



"Ha sido un partido muy completo porque he jugado como tenía que jugar y lo he hecho bien", apuntó Nadal, que destacó que todos sus golpes le funcionaron hoy, desde su temido "drive" hasta el revés y el servicio, cuya mejoría en los últimos meses le ha dado muchas alegrías en pistas rápidas.



El número uno del mundo ganó el torneo de tenis de Tokio en su primera participación, al imponerse con facilidad en la final al francés Gael Monfils por 6-1 y 7-5, en una de las pistas más rápidas del circuito y con un servicio que a menudo ha sobrepasado los 200 kilómetros por hora.



Nadal, que ayer ganó en semifinales tras levantar dos bolas de partido frente al serbio Viktor Troicki, explicó que ese duro encuentro fue "positivo" porque le dio "aire y confianza y me hizo recapitular", para poder hoy jugar finalmente el que considera su mejor partido del torneo.



La fina se jugó con la pista descubierta pero ayer fue preciso cubrirla por la fuerte lluvia, lo que hizo más rápidos los golpes de Troicki, que anotó 26 "aces" frente a 18 del español, quien hoy solo logró un tanto de saque directo pero consiguió meter muchos primeros servicios envenenados ante Monfils.



Con su victoria en Tokio, el tenista español sigue en racha este 2010, en que se ha coronado como el séptimo jugador de la historia en ganar el Grand Slam y ha sumado, de forma consecutiva, Roland Garros, Wimbledon y el US Open.



"Ganar un título es muy difícil y hay que disfrutarlo", dijo en rueda de prensa el jugador mallorquín, que la semana próxima disputa el torneo de Shanghái, que cree adecuado a sus características, después de tropezar la semana pasada en Bangkok, donde fue apeado en semifinales por el español Guillermo García López.



El número uno del mundo concluirá la temporada con el Masters de Londres, cuyas características de la pista no se amoldan demasiado a su juego, según confesó, si bien espera hacer "buenos partidos" allí.

“Es imposible jugar siempre al cien por ciento“

A diferencia de otras temporadas, Nadal se ha visto libre de lesiones -"la noticia más positiva para mí"-, lo que le ha permitido concentrarse cien por ciento en su juego, aunque reconoce que será difícil mantener esa situación. "El deporte y las lesiones van de la mano, es imposible jugar siempre al cien por ciento, poner el cuerpo al límite y no tener lesiones, es parte del deporte aunque claro que todo es más fácil sin lesiones", indicó en la conferencia de prensa al término del torneo.



Nadal, que anunció que el año próximo volverá a Tokio a tratar de revalidar el título, espera tener entonces más tiempo para disfrutar de la capital japonesa, después de que esta semana tuviese que jugar casi todos los días. "Tokio es una ciudad preciosa, pero no he podido ver mucho", admitió el joven jugador de Manacor, que no obstante ha tenido tiempo de degustar "sushi" y asistir en directo este viernes a la derrota de la selección argentina de fútbol en un amistoso frente a Japón.