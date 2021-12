Pochettino pide "respeto a la gente humilde"

El técnico del RCD Espanyol, Mauricio Pochettino, se mostró indignado por el trato recibido por su equipo ante el Real Madrid ya que consideró que las decisiones arbitrales fueron definitivas para que el club blanco se impusiera por 3 a 0.



"No quiero hablar mucho porque hay cosas que se han visto y se pueden sacar conclusiones. A la mente no me viene nada futbolístico, pero mis jugadores han hecho un gran esfuerzo. El penalti ha cambiado muchas cosas", afirmó en rueda de prensa.



El argentino aseguró que trata de ser "solidario y comprensivo" con la situación de los demás, pero no pudo evitar su disgusto con la labor arbitral, tras el penalti que adelantó al club blanco.



"Los árbitros piden comprensión, pero ellos también deben ponerse en la situación de los futbolistas. Hemos tenido muchas bajas, no hay excusa. Seguiremos adelante, porque somos gente con ganas de jugar y prepararemos el partido de Osasuna con garantías y sin excusa", apuntó.



El entrenador del club catalán está convencido de que los equipos humildes reciben peor trato. "A mí todo esto me da tristeza. Se permite unas cosas a unos y a otros no, que tengan respeto a la gente humilde y los clubes humildes que trabajamos y queremos el mismo trato que todos", añadió.



Por último, calificó como "un lance de juego" la entrada de Galán a Cristiano Ronaldo y aseguró que no tiene "nada que ver" con la de Ujfalusi a Messi.



"Esto es fútbol, hay contacto, el golpe lo recibe Galán no Cristiano, que saltó. Lo vi perfectamente desde el banquillo, es un lance peligroso, de tarjeta amarilla no roja directa. Cambió el rumbo del partido y me parece demasiado fuerte para asimilarlo", concluyó.