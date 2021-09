Eduardo Iturralde González, árbitro el Villarreal - RCD Espanyol, pitó su partido número 263 en Primera división y es desde hoy el colegiado con más encuentros dirigidos en la Liga española.

Iturralde superó hoy al colegiado asturiano Mejuto González, quien pitó 262 envites a lo largo de su carrera profesional. Iturralde dijo tras el partido en el programa Tablero Deportivo de RNE que nunca pensó en dejar el arbitraje.

"Hay mucha gente detrás de nuestro trabajo apoyándote. Hay que reconocer que nosotros somos unos privilegiados. Pero es verdad que hay muchas veces que los árbitros sólo nos acordamos de los partidos malos que hemos hecho y nos olvidamos de los buenos. Y no sé muy bien por qué."

"El árbitro sería el realizador de televisión"

"El portero y el árbitro somos muy parecidos. Si fallas, pareces el único que ha fallado en el partido", apuntó Iturralde. "Se dice que nosotros, los árbitros, no queremos que se introduzca la tecnología en el fútbol. Pero no somos nadie para decir si tecnología sí o tecnología no; eso son los organismos competentes, International Board la que decide. Todo lo que fuera por el fútbol, yo lo abriría. Es una cuestión que hay que probar", subrayó el colegiado bilbaíno.

"La International Board está estudiando la inmediatez. Lo que le importa es que se vea rápido porque sino dejaría de ser fútbol para ser otro deporte. Me parece fenómeno lo del vídeo, todas esas historias. Pero si el lunes lees la prensa, que está dividida en este país, en unos te dirán penalti y en otros no. Entonces, ¿quién pasaría a ser el árbitro? Sería el realizador de televisión, quien diría: en esta imagen es penalti, ponla, en ésta no, pásala", añadió Iturralde.

"Nos falta todos un poco de cultura deportiva. Hasta que no se acepte el error arbitral como un error consustancial al fútbol, no mejoraremos", apostilló el árbitro vizcaíno.