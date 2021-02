Cansado de escuchar la misma pregunta, el porqué de su ausencia en la Vuelta, el vigente campeón del Tour, Alberto Contador ha afirmado que "es un corredor que cuando va a una carrera es para disputarla" y tras una larga temporada "el desgaste es grandísimo".

"Hay corredores que empiezan en abril y todas las carreras que hacen previas al Tour son de preparación, no se meten a disputarlas. Yo sin embargo soy un corredor que corre 55 días pero en ese tiempo estoy concentrado plenamente en la carrera, me meto en ella y no pierdo ni un segundo para poder luchar por la general". El de Pinto ha afirmado que hacer eso "supone un desgaste grandísimo" ya que está sometido a mucha presión.

Contador, que salvo 2008 donde disputó Giro y Vuelta no suele hacer dos grandes competiciones el mismo año, ha asegurado que "el año que viene seguramente cambiaré el calendario para poder correr la competición española".

"El primer pico de forma que hago es mas difícil que una vuelta grande. Son una cantidad de carreras diferentes durante tres meses al máximo nivel".