Chema: "Seguir con 39 años me hace muy feliz"

Chema Martínez, subcampeón de Europa de maratón, afirmó que "seguir ahí con 39 años" le hace "muy feliz, tres europeos después" y dedicó la medalla de plata a su familia "y al público, que me ha llevado en los momentos difíciles", afirmó el atleta a TVE tras la prueba.

"Ha sido increíble. El público me ha llevado en los momentos difíciles. Tres europeos después, seguir ahí con 39 años me hace muy feliz. Ha sido muy duro y he corrido riesgos porque para pelear por la medalla había que estar delante", explicó.

01.35 min Chema Martínez ha sido segundo en el maratón, sólo superado por el suizo Victor Rothlin.

Martínez reconoció que "fue una semana dura para el equipo español, y la responsabilidad recaía en los veteranos. Había que estar en el podido. Soy muy feliz y dedico la medalla a mi mujer, a mis hijas y al público, a quien le debo un trozo".

El extremeño Pablo Villalobos, quinto, confesó que desde el km. 36 "iba justito", aunque sólo dos antes llegó a soñar con la medalla. "Se me ha escapado el ruso (Safronov), pero lo he dado todo y creo que, tanto por equipos como individualmente, hemos conseguido un resultado excepcional", declaró.

"Estoy supercontento", añadió, "aunque en algún momento, en el km. 34, me viera con posibilidades de llegar a medalla, pero en lá última parte he sufrido".