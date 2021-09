El Manchester City está dispuesto a 'romper la banca' y hacer una oferta récord en el fútbol inglés por hacerse con los servicios del delantero español del Liverpool, Fernando Torres, afirma la prensa británica.

Los medios de este país que siguen la pretemporada del City en tierras estadounidenses destacan que el entrenador de los "blues", el italiano Roberto Mancini, tiene un especial interés en el español, por lo que el multimillonario propietario del club podría hacer un esfuerzo extra por hacerse con sus servicios.



"Torres es uno de los mejores delanteros de Europa y lleva jugando en la Premier varios años, pero depende de su situación, su precio y si quiere venir", afirmó Mancini en Estados Unidos, donde indirectamente se refirió al supuesto descontento de Torres en el Liverpool porque el club no se esté reforzando con nuevos fichajes.



Mancini subrayó que "hasta la fecha el Liverpool no ha hecho muchos fichajes", pero insistió en que "lo principal es el precio y luego que el jugador quiera cambiar o no de equipo".



El Liverpool ha valorado a Torres en 70 millones de libras (83,8 millones de euros o 108 millones de dólares) y el City ya se ha gastado más de esa cantidad -78 millones de libras- en los fichajes de Jerome Boateng, Aleksandar Kolarov, Yaya Toure y David Silva.



El fichaje más caro de la historia de la Premier fue el del brasileño Robinho, por el que el Manchester City pagó al Real Madrid 32,5 millones de libras, pero el club propiedad del jeque Mansour no tendría problemas para superar con creces esa cifra.



El propio nuevo entrenador del Liverpool, Roy Hodgson, ha reconocido que Torres está "cabreado" con el club por no reforzarse cara a la próxima temporada, tras el fracaso de la anterior, en la que los "reds" terminaron clasificados en séptima posición.



En el City, Torres tampoco podría jugar la Champions la próxima temporada, pero tendría asegurado un sueldo sustancialmente mejor al que actualmente percibe en Liverpool tras renovar su contrato hace un año para seguir en Anfield hasta el año 2013.



Torres cobra anualmente en el Liverpool 5,7 millones de libras (6,8 millones de euros o 8,8 millones de dólares), y el City no tendría problemas para elevar su ficha hasta los 10,4 millones de libras (12,4 millones de euros o 16 millones de dólares).



El internacional español ha insistido en que el dinero no es su motivación principal, pero también ha reiterado que el club necesita fichar a "cuatro o cinco" jugadores de máximo nivel para tener posibilidades de ganar algún título la próxima temporada.