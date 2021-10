Diarra: "Prefiero diez trabajadores a cuatro galácticos"

El jugador del Real Madrid Mahamadou Diarra no ha querido asegurar si finalmente se quedará este año en el club merengue o si se acabará marchando, aunque ha advertido que si se queda es para "jugar más partidos que el año pasado".

“Puede ser que me vaya o que me quede“

El centrocampista ha asegurado que todavía no tiene claro nada. "Mis jefes saben más que yo de mi futuro. Estoy haciendo aquí la pretemporada porque es mi equipo y con el que tengo un año más de contrato. Pero en el fútbol todo pasa muy rápido. Puede ser que me vaya o que me quede", ha indicado el malí.

Además, Diarra ha confesado que no quiere que se repita la situación del año pasado, cuando apenas tuvo minutos. "La temporada pasada fue la primera que jugué sólo siete partidos, nunca me había pasado nada igual en mi vida. Hasta el año pasado no había bajado de los 18 encuentros", ha aseverado.

El africano ha explicado que con la llegada de Mourinho es mucho más optimista. "Sólo con su mentalidad ya tengo mucho más confianza para tener minutos con él. Creo que todo depende de mi también. Tengo que luchar y trabajar bien, pero confío y de salud estoy perfecto. Voy a esperar mi oportunidad", ha subrayado.

“Raúl y Guti se merecen decidir su futuro“

Por su parte, el jugador 'blanco' ha hablado de la situación de Guti y Raúl. "Creo que dos grandes jugadores como ellos se merecen poder decidir su futuro. Han hecho mucho por este club, si quieren irse bien y sino también. En este tiempo me han enseñado muchas cosas y les respeto mucho", ha asegurado.

Diarra se ha referido también al cambio que el Real Madrid ha hecho en cuanto a la política de fichajes. "Cada equipo o director tiene sus ideas. El año pasado llegaron cuatro galácticos, como les llama la prensa, y no ganamos nada. Prefiero que vengan diez trabajadores y ganar un título. Para mí el equipo que gana es el galáctico", ha expresado.

Por último, el centrocampista no ha querido 'mojarse' y ha afirmado que no sabe cómo será esta temporada liguera. "No sé si será una Liga de dos, aunque lo del año pasado me pareció raro, ya que hubo mucha diferencia de puntos. Creo que será como Inglaterra o Italia, y espero que el Madrid haga algo grande, porque llevamos dos años sin ganar nada", ha advertido.