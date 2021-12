Torres: "Tenemos que morir con nuestras ideas"

El delantero de la selección española Fernando Torres aseguró, al igual que ya lo hizo su compañero Xabi Alonso, que el equipo no debe cambiar su estilo de juego por un mal resultado, como ocurrió ante Suiza.

"Esperemos que nuestro mal partido, nuestro mal día ya haya pasado. Lo que es importante es mantenernos fiel a nuestro estilo y seguir confiando en lo que veníamos haciendo hasta aquí que nos ha llevado a ser favoritos. Morir con nuestras ideas".

Torres comparó el encuentro del pasado miércoles con el de Estados Unidos en la Copa Confederaciones. "Tuvimos ocasiones, pero no marcamos gol. Ahí está la clave. En ocasiones recordó mucho a las semifinales de la Copa Confederaciones cuando caímos ante Estados Unidos. Apenas concedimos ocasiones en contra. Si hubiéramos marcado, todo hubiera sido diferente".

“"Esta derrota nos sirve para saber que no hay ningún partido fácil"“

De manera parecida se pronunció su compañero de equipo Raúl Albiol, que destacó como aspecto positivo de la derrota el hecho de saber que cualquier equipo puede ser peligroso.

"Esta derrota nos sirve para saber que no hay ningún partido fácil, que cualquier equipo en un Mundial te puede complicar la vida, pero tampoco hay que volverse loco. Lo que pensamos tras el primer partido es que en tres o cuatro días tenemos otro partido para depender de nosotros mismos. Ganando los dos estamos clasificados y eso es lo que no da más confianza".

El defensa del Real Madrid señaló que los jugadores llegan "con mucha carga y mucha presión". "Un Mundial es algo especial y haces un esfuerzo para llegar lo mejor posible".

"Es algo que puedes disfrutar dos o tres veces en tu vida. Todas las fuerzas están muy igualadas. Esperemos que no acusemos el físico, que podamos pasar y llegar lo más lejos posible".

"Lo importante es no caer en la ansiedad"

El delantero, que todavía no ha jugado un partido completo desde su lesión, se mostró disponible para Vicente del Bosque. "Todavía no he jugado 90 minutos desde la lesión. Llevo más de dos semanas entrenando con mis compañeros al mismo ritmo y estoy a disposición del entrenador. Lo que él decida, perfecto. Lo más importante es que la unión que hay en el grupo se mantenga".

Por último, sobre el encuentro del próximo lunes ante Honduras, señaló que 'lo importante es no caer en la ansiedad'. "Honduras va a estar replegado, con gente muy rápida a la contra. Un empate no les vale por lo que pueden dejar espacios que podemos aprovechar".