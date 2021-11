La elite deportiva y política despide a Samaranch

Con honores casi de Jefe de Estado, la ciudad de Barcelona, las instituciones políticas y el deporte español rindieron el último homenaje al ex presidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch. Sus restos reposarán en el cementerio de Montjuic, entre los más ilustres de la Ciudad Condal.

En un acto presidido por los Reyes, la más alta representación del deporte y la política despidió a quien dirigió durante 21 años la mayor institución deportiva mundial y transmitió los valores del olimpismo.

Numerosos atletas olímpicos transportaron el féretro de Samaranch hasta la Catedral de Barcelona. Aquellos que representaron a España en los Juegos quisieron acompañar a quien fuera su más importante valedor ante el mundo, junto a sus hijos Juan Antonio, María Teresa y su pareja sentimental, Luisa Sallent.

Deportistas como los jugadores de balonmano Enric Massip y David Barrufet; los tenistas Rafa Nadal, Arancha Sánchez-Vicario, Albert Costa, y Manuel Orantes; el ex jugador de baloncesto Jordi Villacampa; el gimnasta Gervasio Deferr; la regatista Teresa Zabell, la jugadora de hockey Mercedes Coghen; el ex waterpolista Manel Estiarte y la nadadora Gemma Mengual, entre otros, se dieron relevos para trasladar el ataúd del ex presidente del COI. A Nadal, Mengual, Barrufet, Villacampa, Pol Amat y Beatriz Ferrer-Salat se les reservó el honor de sacar el féretro de la catedral al coche fúnebre.

Previamente, desde las 12.00 hasta las 17:00, cientos de ciudadanos anónimos tuvieron la oportunidad de dar su último adiós al personaje deportivo español más importante de la historia hasta el momento. "La ville de Barcelona", agradeció así la enorme contribución de uno de sus ciudadanos más ilustres. Muchos de los que no pudieron acceder a la abarrotada catedral, le dieron su despedida desde las puertas. En torno a 4.000 personas se estima que estuvieron presentes entre uno y otro acto.

Entre los asistentes, se pudo ver alguna camiseta conmemorativa de Barcelona'92. Los únicos Juegos Olímpicos celebrados hasta la fecha en España y que pasarán a la historia como su mayor satisfacción, aunque quizá no fuera su mayor logro. La única 'espina' que se quedó clavada en el corazón de Samaranch antes de su muerte fue no haber logrado convencer a sus ex compañeros del COI para que eligieran a Madrid como sede de los Juegos de 2016.

El silencio respetuoso durante el paso por el barrio gótico sustituyó a los himnos olímpicos que acompañaron durante la jornada al último día de homenaje a Samaranch, fallecido este miércoles por una insuficiencia cardiorespiratoria.

Llegada de los Reyes a la catedral Al mismo tiempo que el féretro salía de la capilla ardiente del Palau de la Generalitat, llegaban a la catedral los reyes don Juan Carlos y doña Sofía, acompañados de las infantas doña Elena, doña Cristina y doña Pilar de Borbón. La comitiva real fue recibida en la puerta de la catedral por el alcalde de la Ciudad Condal, Jordi Hereu; el presidente de la Generalitat, José Montilla; la ministra de Defensa Carme Chacón, y el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. Tampoco faltó a la cita el Príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón, que por la mañana en la capilla ardiente le definió como "un amigo entrañable y un español universal". El día de luto en el deporte mundial culminó con una misa oficiada por el arzobispo de Barcelona, Lluis Martínez Sistach. "Mucho trabajó nuestro querido hermano Juan Antonio por el deporte y el olimpismo", dijo el arzobispo, quien destacó además la labor de Samaranch en la promoción del deporte en los países más desfavorecidos. Citas literarias, como la del poeta catalán Joaquín Verdaguer, adornaron el sermón de Martínez Sistach en homenaje al barcelonés más universal de los últimos tiempos. En los bancos de la abarrotada catedral lo más granado de la política española y catalana, el deporte, empresas e instituciones escuchaban en un respetuoso silencio, roto únicamente a la hora de responder a las oraciones. El arzobispo leyó un telegrama del secretario de Estado del Vaticano, Tarsicio Bertone, quien transmitió el pésame del Papa, Benedicto XVI, y su "cercanía a cuantos lloran la sensible pérdida de una figura a la que se reconoce una gran labor".

Samaranch 'junior': "Nos toca coger su legado" Finalmente, su hijo Juan Antonio Samaranch Salisachs subió al altar para expresar su agradecimiento a los Reyes y al actual presidente del COI, Jacques Rogge, "por esta presencia que nos llena de emoción". Visiblemente emocionado, Samaranch 'junior', también miembro del COI, dirigió también palabras de agradecimiento a los deportistas presentes "todos ellos leyendas de nuestra historia, creo que él lo ha agradecido mucho". "Lo que han hecho todos ustedes por él demuestra la verdadera dimensión de lo que fue su obra. Nos toca a nosotros coger ese legado y convertirlo en una fuerza del bien, coger los valores olímpicos y convertirlos en algo para nuestra sociedad", concluyó para dar las gracias también a los ciudadanos presentes. El homenaje tendrá su continuación en el terreno que mejor dominaba Samaranch, el deportivo, donde las distintas competiciones oficiales tienen previsto guardar un minuto de silencio en su memoria.