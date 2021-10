El futbolista Rubén de la Red, todavía sin ficha con el Real Madrid después del síncope agudo que sufrió el pasado 30 de octubre durante un partido de la Copa del Rey en Irún, asegura que, después de que un dictamen del tribunal médico de la Seguridad Social descartara su incapacidad laboral su intención es "empezar a hacer cosas" lo antes posible, comenzando de forma paulatina.

Aunque desde el Real Madrid "todavía" no le ha llamado "nadie", el futbolista imagina que en los próximos días le explicarán "los pasos que hay que dar" y que "estarán estudiando un plan" para que reincorpore a la disciplina l club.

Así, en una entrevista destaca que el primer paso será regresar a Valdebebas y considera que puede "empezar por el gimnasio" y demostrarse los pasos que puede ir dando, "lógicamente con el conocimiento del club y bajo la supervisión de sus médicos", ya que su "predisposición será total".

Durante todo este tiempo, el jugador ha seguido en contacto con el club y, aunque apenas ha sido sometido a pruebas en los últimos meses, considera que, aunque la opinión del tribunal de la Seguridad Social contradiga a los médicos de la entidad, lo cierto es que, recuerda, en realidad "en todos aquellos dictámenes se hablaba de probabilidades y no había ningún diagnóstico definitivo".

"Decían que había que atenerse a los informes médicos contratados por el club que les merecían una confianza absoluta y que en estas condiciones no podría vestir la camiseta del Real Madrid. Lo que pasa es que el tribunal médico contradice aquellos informes y deja en el aire que en un plazo más o menos inmediato yo pueda volver a ejercer mi profesión que es mi deseo y mi sueño, siempre sabiendo lo que hago y totalmente respaldado. Yo no pierdo la esperanza", recalca.

De la Red realizó esta entrevista junto a su mujer Tania, que desveló que durante el periodo en la que tuvo el problema en el Stadium Gal su hijo Oliver apenas tenía unos meses y el jugador no podía descansar lo necesario y viajó a Irún después de una noche en la que apenas pudo dormir y considera que "todo influyó para que pasara aquello".

En lo que se refiere al aspecto deportivo, sigue yendo a los partidos y considera que el Real Madrid tiene más argumentos para ganar la Liga: "Es líder y depende de sí mismo. Lo tenemos en nuestra mano, aunque quedan muchos partidos. El Bara tiene la tensión de la 'Champions', nosotros lamentablemente no pero eso nos da una semana entera para preparar cada partido. Será duro".

Además, en la disyuntiva entre Messi y Cristiano se queda "con los dos". "Estamos antes dos grandes jugadores. A los dos me gustaría tenerles en mi equipo. Afortunadamente tenemos a uno. Cristiano es un fantástico futbolista. Cada uno tiene sus grandes cosas. No es fácil decidirse. A mí me gusta verles a los dos", señala.

Defiende a Kaká y Pellegrini

Igualmente, defiende a Kaká y a Manuel Pellegrini. "A Kaká se le ha puesto el listón muy alto, se le exige más que a los demás. Ha venido a una liga distinta. A veces a los grandes jugadores les cuesta adaptarse, pero no se puede dudar de su calidad. Yo veo que en todos los partidos lo intenta. Quiere ayudar al equipo. Es un futbolista que juega más para el equipo que para él, por eso no brilla tanto a la vista de los aficionados que esperan que marque más goles", destaca.

“El entrenador del Real Madrid siempre es la diana fácil“

"El entrenador del Real Madrid siempre es la diana fácil. Me parece que está haciendo un buen trabajo, pero es cierto que para un técnico del Madrid la eliminación en 'Champions' y la de Alcorcón le ponen en muy mala situación. Pero quiero recordar que en la ida de Copa en Alcorcón había ocho internacionales en el campo y a partir de ahí el entrenador ya no puede hacer nada. Fue un día de mala suerte, de esos que nada sale bien", añadió.

Por otra parte, recalca que le encantaría poder ayudar a sus compañeros, con los que mantiene el contacto y le trasmiten ánimos, igual que la gente por la calle. "Es impresionante. Recibo mucho cariño y no sólo de los aficionados del Real Madrid también de otros equipos. Recibo montones de mensajes de ánimo", valora.

"Me dicen que no me rinda, que no tire la toalla, que lo importante es mi salud. Me ayudan a mi objetivo que es seguir luchando, pensar que en algún momento la puerta se puede abrir. Que no debo escatimar esfuerzos para saber lo que me pasa y salir de esta incertidumbre", añadió.