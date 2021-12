El entrenador alemán Bernd Schuster aseguró que había jugadores del vestuario del Real Madrid que no querían que el equipo blanco fichara el pasado verano a David Villa, al tiempo que destacó que sin Cristiano Ronaldo el juego del equipo blanco es "una pastilla para dormir".

“Yo hubiera traído a Villa“

"Yo hubiera traído a Villa. Pero había mucha gente que no quería que viniera. Desde el equipo, hasta arriba, empezando por el equipo y luego arriba se echaron atrás", expresó en 'El Tirachinas' de la cadena COPE.

Además, al ser cuestionado sobre si era cierto el rumor de que el capitán Raúl no quería que Villa llegara, el alemán 'tosió' irónicamente su respuesta: "Tengo una tos, que no veas".

Por otra parte, aseguró que sólo ve los partidos del Real Madrid por Cristiano Ronaldo, que es el único que aporta. "Había una época que me encantaba ver al Madrid por Zidane. Ahora le veo sólo porque juega él. Si no, sería una pastilla para dormir. Si no está él, los otros no marcan diferencias", criticó.