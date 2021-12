Adebayor: "Sancionar a Togo es monstruoso"

El capitán de la selección de Togo, Emmanuel Adebayor, calificó de "monstruosa" la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de prohibir a Togo disputar las dos próximas ediciones de la Copa de Africa, después de decidir retirarse de la presente edición por el atentado sufrido por el autobús togolés que terminó con tres muertos y varios heridos.

"El Señor Hayatou, presidente de la CAF, se ha involucrado siempre con el continente africano, pero debe evitar que esto ocurra. La decisión es monstruosa", sentenció.

El delantero del Manchester City, que ya disputó la última media hora el pasado miércoles en las semifinales de la Carling Cup, afirmó que fue su jefe de Estado, Faure Gnassingbé, es quien les "envió a la Copa de Africa".

"Nuestro jefe consideró que la amenaza que rodeaba a nuestro país no la veía reducida y que la total seguridad no estaba garantizada. Nosotros nos vimos obligados a regresar, no había nada que hacer", agregó el '4' togolés en declaraciones a L'Equipe recogidas por Europa Press.

Además, esta decisión también afecta a su entrenador, Hubert Velud, que criticó la prohibición asegurando que le gustaría ver si Platini y Blatter "apoyan la decisión".

"Tengo curiosidad por saber si Blatter y Platini apoyarán esta decisión. Si lo permiten, veremos un mal funcionamiento completo del fútbol. Me pongo en marcha oficialmente para hacer un llamamiento a los organismos internacionales para que reaccionen", concluyó.