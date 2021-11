La esquiadora española María José Rienda señaló que su mentalidad para Vancouver es de pensar en la medalla, porque a unos Juegos Olímpicos "siempre hay que ir con esa idea", un día antes de conocer oficialmente si acudirá a la cita, después de que la Federación Internacional de Esquí (FIS) haya concedido una plaza más.



De todos modos, la granadina tendrá que esperar al jueves para conocer de manera oficial su participación en el grupo que viajará a Vancouver y reconoció que todos los competidores españoles han tenido "muchas dudas durante este tiempo".



"No es fácil, ha habido incertidumbre, pero lo importante es que se ha solucionado y tenemos una plaza más. Hay que mirar para delante, Vancouver está ahí y que tenemos que dar el máximo", sentenció Rienda tras la presentación del videojuego oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno Vancouver 2010.



Ahora, la andaluza lo tiene claro. "Hay que luchar todo, a los Juegos hay que ir con esa mentalidad, aunque también es verdad que hay una realidad detrás pero estoy entrenando bien, técnicamente estoy mejor y tenemos un mes para mejorar las cosas", destacó.



Rienda, que pasó las tres últimas temporadas recuperándose de una triada en la rodilla izquierda y de una rotura de ligamento cruzado interno en la derecha, apuntó que su estado físico es bueno y que se está encontrando bien.

"Han sido dos lesiones muy importantes y tres años sin competir, estoy evolucionando bien, aunque de vez en cuando siento algo, pero responden bien y estoy contenta porque me están permitiendo entrenar bien", matizó.

“No será una decepción no conseguir medalla mientras yo dé siempre el máximo“

"Mi objetivo es esquiar lo mejor posible, tener buenas sensaciones y ser competitiva al máximo y a partir de ahí, lo que venga, vendrá. No será una decepción no conseguir medalla mientras yo dé siempre el máximo, de esa forma estaré contenta conmigo misma", expresó la esquiadora granadina.



Para Rienda, cada competición es "una oportunidad". "No hay que perder la esperanza, el esquí es así, y hay veces que el que lo está ganando todo no lo gana y el que menos pensabas pasa delante", expuso la abanderada del equipo español en los últimos Juegos de Invierno celebrados en Turín.



Cree que el resto de españoles hará buen papel. "Carolina Ruiz en esta última competición ha estado muy bien, con una progresión importante, en una disciplina muy difícil y tiene mucho mérito y confiamos en que puede hacerlo muy bien. También, los chicos están trabajando mucho e intentarán dar el máximo", apuntó.