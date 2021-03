José María Gutiérrez 'Guti', segundo capitán del Real Madrid, 'explotó' en una tensa rueda de prensa, en la que descartó su salida del Real Madrid. Cansado de las dudas que generó la lesión que le mantuvo dos meses y medio de baja, y visiblemente molesto aseguró que quien no le crea "que se vaya a coger amapolas al campo".

"Me parece ridículo tener que responder sobre mi lesión. Lo tiene que hacer el médico. Quien no se crea mi lesión que mire las ecografías y verá el hematoma que tenía en ese momento", aseguró sobre la lesión muscular que se produjo tras un accidental choque con el argentino Gonzalo Higuaín en un entrenamiento.

Guti evolucionó lentamente del hematoma de cuatro centímetros de largo por 0,3 de ancho en el vasto externo del cuádriceps de la pierna izquierda. Su lesión muscular provocó que se perdiese doce partidos desde su última actuación, con polémica por su discusión con Manuel Pellegrini, en Alcorcón el 27 de octubre.

Su tono de voz fue irónico y seco, comenzando por no querer responder a una cuestión sobre su posible marcha en el mercado invernal y quejándose de que se digan "cosas que no son ciertas".

Además, el madrileño negó haber recibido ofertas, plantearse su salida o tener problemas con la prensa. "No tengo ninguna sensación de la prensa. Pareces psicólogo, si quieres montamos una charla terapéutica o algo. Te estoy diciendo que no me pasa nada, no me pasa nada. No estoy nada dolido, estaba dolido por mi hematoma que no me dejaba jugar", valoró.

"No tengo que dar explicaciones a nadie. Soy futbolista, me debo al Real Madrid, quiero jugar siempre y si no lo hago es porque estoy lesionado. El que se lo crea, bien, y el que no, que se vaya a recoger amapolas al campo", aseguró.

"Hay que informarse bien cuando se van a decir cosas que no son ciertas", dijo en uno de esos enfrentamientos. "No me pasa nada con la prensa ni con nadie de mi equipo. Estoy muy tranquilo. No tengo problemas con ninguno, ni me he pegado con nadie. Mi relación es cordial con todos", aclaró.

"Estoy en el mejor momento de mi vida" "¿Me veis que duermo mal o que tengo ojeras? Yo cuando me acuesto tengo mi conciencia tranquila", añadió. ¿Me ves dolido?, ¿agrio?. Estoy en el mejor momento de mi vida, me acabo de recuperar, estoy sano, feliz, he pasado las Navidades con mis hijos... ¿qué más quiero?", recalcó. El futbolista madrileño quiere cumplir el año y medio de contrato que le resta con el Real Madrid. Reconoció que no tiene "ninguna oferta", y que aún tiene mucho que aportar al equipo de su vida. Igual que Raúl González, al que auguró un papel importante esta temporada pese a su actual suplencia. “Raúl va a aportar mucho al equipo y va a hacer goles importantes. Vienen jóvenes con nivel y con ganas, por eso tenemos que esforzarnos más“ "Va a aportar mucho al equipo, va a tener minutos y va a hacer goles importantes. Dentro o fuera del campo es un referente. Somos conscientes de que vienen jugadores jóvenes de mucho nivel y con ganas, por eso cada día tenemos que esforzarnos más para tener minutos", valoró. "Le está pasando ahora a Raúl como le ha ocurrido en algún momento a grandes jugadores como Zidane o Figo. A ellos también les tocó no jugar, pero eran conscientes de que iban a ser importantes dentro del equipo", agregó. Sobre el jugador de moda del fútbol español, el joven Sergio Canales, al que el Real Madrid desea fichar, Guti coincidió con Iker Casillas en los elogios y la "tranquilidad" que se debe tener con un jugador de 18 años que aún tiene mucho margen de crecimiento. "Es un jugador con mucha proyección, un gran futbolista que demostró en Sevilla que tiene sangre fría para enfrentarse a un portero como Palop y hacer dos goles", dijo.