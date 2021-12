Zidane aspira a ser dirigente del Madrid

El ex jugador francés y actual asesor de la presidencia del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha desvelado su intención de ligar su futuro al del Real Madrid, asegurando que su deseo es convertirse en dirigente del club blanco.



El jugador galo realizó estas manifestaciones durante una charla digital con aficionados que publica hoy la revista 'France Football'. "¿Mi objetivo en el Real Madrid?, convertirme en dirigente", aseguró.



Por otra parte, el francés cree que fue bueno que el árbitro le expulsara en la final del Mundial de 2006 tras propinarle un cabezazo a Marco Materazzi: "Fue algo muy bueno, estuvo bien que Buffon le dijera al árbitro lo que había hecho, porque no fue bueno y no sé si habría podido vivir con el hecho de que Francia fuera campeona del mundo conmigo en el campo", dijo.



En este sentido apoyó a su compatriota Thierry Henry por su acción al tocar el balón con la mano en el partido de la repesca ante Irlanda, ya que sabe que lo estará pasando mal. "Mucha gente de fuera del fútbol habló del tema, gente que te quiere cuando ganas trofeos y que te da la espalda cuando las cosas van mal, estoy seguro de que Henry no está orgullos de su gesto", señaló.



Además, considera que la selección de Argelia tendrá opciones de superar la fase de grupos del Mundial de Sudáfrica, donde se medirá a Inglaterra, Estados Unidos y Eslovenia.