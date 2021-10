José Antonio Reyes, jugador del Atlético de Madrid, asegura que se sintió "el hombre más feliz del mundo" al enterarse de que Abel Resino iba a dejar de ser el entrenador del equipo y le acusó de no ser sincero con él "desde el primer momento".

"Del vestuario, el que más se alegró de todo fui yo y mira que nunca me gusta que echen a un entrenador. Pero yo creo que tengo que mirar por mí y el día en que dijo que le destituían por Quique, la verdad es que en ese momento me sentí el hombre más feliz del mundo", declaró Reyes a una cadena de televisión.

El jugador andaluz recuerda que se lo dijo el Kun Agüero: "el día antes, por la noche o así, ya me mandó un mensaje y me empezó a decir, como él me dice: 'viene tu papá Quique'. Y la verdad es que fue una alegría bastante grande".

Reyes afirmó que Abel no fue sincero con él desde el primer momento. "Si él es sincero y me dice desde el primer momento que no cuenta, pues no cuenta y ya está, es lo que él piensa. Pero me dijo que contaba conmigo y sinceramente, los entrenamientos estaba entrenando al 100%, tenía muchísimas ganas de jugar. Habló una vez conmigo nada más, en el vestuario me dijo que me iba a ayudar, y creo que fue todo lo contrario", explicó.

El delantero andaluz recuerda la ovación que recibió en el partido contra el Chelsea: "El día del Chelsea, cuando salí, y todo el mundo me aplaudía y coreaba mi nombre yo creo que ha sido de los mejores momentos que yo he vivido en el Atlético de Madrid. Me llegué a emocionar, está claro".

Con respecto a Quique Sánchez Flores, actual entrenador rojiblanco, dijo que "da un cariño que pocos entrenadores dan. A la hora de hablar con él lo tienes para lo que necesites, si necesitas algo ahí está él, te va a ayudar en todo y eso es muy importante para el jugador y, sobre todo para el que no juega; sería mejor que el que juega. Por eso digo que es muy importante".