La República Checa ve a España favorita

El capitán del equipo de Copa Davis de la República Checa, Jaroslav Navratil, aseguró que España tiene un conjunto con jugadores 'muy fuertes' y que por ello 'aceptan' que los españoles sean los 'favoritos', pero advirtió que el conjunto checo también tiene 'buenos' jugadores y que 'darán lo mejor' de ellos mismos para 'ganar la final'.

'España es un equipo con jugadores muy fuertes y aceptamos que ellos son los favoritos, pero nosotros también tenemos buenos jugadores y vamos a dar lo mejor de nosotros', afirmó. 'Nos sentimos muy bien después de veintinueve años de no estar en la final y esperamos poder ganar', añadió.

Navratil confesó que el conjunto checo tiene 'presión', pero que, aunque la 'situación' es 'difícil', están 'contentos' de poder estar en Barcelona ya que 'todo ha salido bien, a pesar de que nadie se esperaba' que llegarían 'hasta la final'.

Sobre el Palau Sant Jordi y la pista, el capitán checo se mostró 'satisfecho' ya que para él el escenario es 'perfecto' y la pista 'estupenda', aunque espera que 'la temperatura suba porque hace un poco de frío'. 'Obviamente, en tierra batida no es fácil, no sabemos lo que durarán los partidos individuales, pero confiamos en nuestras posibilidades', advirtió.

A diferencia de Albert Costa, Navratil no cree que el partido de dobles sea 'clave' ya que 'eso se verá' después del primer día de competición. 'Si estamos uno a uno, claro, será importante, pero si no, no', matizó.

Por su parte, el número uno de los checos, Radek Stepanek, reconoció que 'todo el equipo español son grandes jugadores en tierra' y que 'no importa quien vaya a salir a jugar' porque tanto él como el resto de los integrantes del equipo checo intentarán hacerlo 'lo mejor posible'.

Tomas Berdych, número dos del conjunto de la República Checa, mantiene que 'lo más importante' es que pueda jugar 'su tenis' y estar al cien por cien para poder ganar a Rafa Nadal. Sobre el manacorí y su relación con él, a raíz del Masters de Madrid, Berdych quitó hierro al asunto y comentó que 'hay poco que decir' ya que 'ese tema ya se solucionó hace tiempo, poco después de Madrid', y se puede decir que son 'amigos'.