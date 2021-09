El presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), José Luis Astiazarán, reiteró su desacuerdo con la reforma de la llamada 'Ley Beckham' que, si fuera aprobada, aumentaría la tributación de los jugadores extranjeros que cobren más de 600.000 euros del actual 24 por ciento al 43, y consideró que los futbolistas deben tener "un marco fiscal específico".

"No estamos de acuerdo con esa modificación del régimen fiscal, porque queremos que los futbolistas tengan un marco fiscal específico. La carrera de los jugadores es muy corta y se necesita un parámetro específico", expresó, en su ponencia en los Desayunos Deportivos de Europa Press.

Además, lamentó la premura con la que se pasaría a aplicar esta ley, a partir del próximo 1 de enero, lo que impediría a los clubes realizar los fichajes según la fiscalidad anterior en mitad de la temporada. Por eso, solicitan la "aplicación más dilatada en el tiempo", una "aplicación gradual, no pasar del 24 al 43 sin un periodo de transición".

En este sentido, y en la ronda posterior de preguntas, aseguró que "todavía existe" la posibilidad de que se produzca un cierre patronal y el paro de la Liga. "Hemos realizando muchas gestiones y reuniones y habrá que ver los compromisos y modificaciones que se adquieren y será la Asamblea, en función de lo que propongamos, la que decida cuáles son los pasos a dar".

Astiazarán no quiso cifrar el perjuicio que la modificación de la ley traería a la Liga, ya que cree que "se verá a medio-largo plazo, por que no se podrá competir contra otras ligas, como la inglesa, que tiene una inyección de capital exterior".

El presidente de la LFP desveló algunas medidas que desde el organismo proponen para mejorar la economía del fútbol y que pasan por una rebaja en el IVA de las entradas o un retorno en los beneficios de las casas de apuestas.

"Sería importante que el IVA de las entradas baje del 16 al 7 por ciento, como está para el resto de espectáculos. Es la única manera de incentivar el consumo y que los aficionados puedan acudir a los estadios.

Igualmente, entre otras medidas para favorecer la mejora de la economía del fútbol desde la LFP consideran que "los deportes que participan en las apuestas tienen que tener un retorno directo a través de los beneficios", al tiempo que piden un porcentaje mayor de las quinielas".

Astiazarán critica la obligatoriedad del partido en abierto

Astiazarán insistió en la necesidad de una "negociación centralizada" de los derechos audiovisuales, y advirtió que debe ser su organismo en el que tenga "la competencia" sobre los horarios del campeonato y de la posibilidad "de excluir de la condición de interés general la obligatoriedad de jugar un partido en abierto cada fin de semana".

Por ello, pidió "excluir del interés general la obligatoriedad de jugar un partido en abierto cada fin de semana o las dos semifinales de Copa del Rey". "La obligación de un partido en abierto es una distorsión porque podríamos fidelizar más a los aficionados a las cadenas de pago y lograr un mayor valor de los derechos", subrayó.

“Habría que suprimir la obligación de un partido en abierto“

"Pedimos una negociación de los derechos audiovisuales centralizada, no colectiva", señaló, apuntando que este modelo no significa que los clubes tengan que "enajenar o desprenderse de la titularidad de los derechos", aunque también reconoció que conocen en este caso "la individualidad" de cada club.



"Creo que el partido en abierto genera más pérdidas de lo que dice el señor Jaume Roures (presidente de Mediapro que las cifra en 100 millones de euros). El valor de la obligatoriedad de un partido en abierto no tiene contraprestación. Podemos llegar a tener uno dependiendo de las circunstancias", continuó al respecto.

Por otro lado, el mandatario también se refirió a la posibilidad de un cambio de horario en los partidos a las 15.00 horas para llegar al mercado chino. "Se ha hablado mucho de este tema sin analizar el mercado chino. Estamos bien situados por audiencia y sería un momento oportuno para no dejar de mirarlo, pero ahora no hay operadores interesados y no sería bueno modificar los horarios. No tenemos que dejarlo porque podemos perder una oportunidad", sentenció, aclarando que los horarios podrían ser a las 16.00 o 16.30 igualmente.