José Luis Astiazarán, presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), aseguró que una de las consecuencias del futuro aumento impositivo para los jugadores extranjeros que ganen más de 600.000 euros anuales será "que muchos de ellos no querrán venir por la agresividad fiscal", a la vez que lamentó que el Gobierno "no haya consultado" dicha decisión.

"Me hubiera gustado que nos consultaran una medida de este nivel porque hubiésemos aportado soluciones menos agresivas para el sector. El 2 de enero se abre el plazo de fichajes para los equipos y los jugadores que están en vías de ser contratados verán modificadas las propuestas y posiblemente muchos de ellos no querrán venir a España porque la fiscalidad será mucho más agresiva", señaló Astiazarán.

El máximo dirigente de la LFP remarcó la discrepancia del colectivo que representa con la "celeridad con que el Gobierno" ha anunciado el cambio en la ley fiscal.

"Somos un sector que mueve muchísimo dinero, tiene influencia en el PIB, crea empleos indirectos y muchas familias viven del fútbol. En época de dificultad hay sectores que han recibido ayuda y protección para sobrevivir y avanzar. No es cuestión de ser o no solidarios, en el fútbol somos solidarios en muchos ámbitos", explicó.

Según Astiazarán, la nueva ley fiscal para jugadores foráneos, que pasarán de tributar el IRPF al 43%, en lugar del actual 24%, para rentas superiores a los 600.000 euros anuales, no supondrá ninguna ventaja para el Estado porque se producirá un efecto rechazo.

"El Estado no va a recibir mayores ingresos por modificar el régimen fiscal a los impatriados, creo que es al revés, ya que se producirá una huida de talentos desde España y no van a poder venir. Ese plus de atractivo que tenía la liga española en lo deportivo y en lo fiscal no se va a producir y tendremos un efecto contrario. No vamos a poder competir contra los grandes equipos europeos. Veremos cómo solucionamos este conflicto, que es muy importante para el futuro del fútbol profesional", dijo.

Ante la posibilidad de plantear una huelga por la decisión gubernamental, Astiazarán remite cualquier posibilidad a la reunión que tendrá este viernes en la sede de la LFP con la presencia de los 42 clubes que componen dicho organismo.

"Analizaremos el tema en una asamblea general extraordinaria. Este cambio de ruta del Gobierno veremos qué consecuencias tiene. Siempre hay espacio para dialogar, pero para ello es necesario que las dos partes estén en la misma posición. Somos un colectivo con capacidad de negociación y lo hemos demostrado en muchos temas", concluyó.