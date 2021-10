Ecclestone: "Briatore no merece un castigo de por vida"

El patrón de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, admitió que el ex director de Renault, Flavio Briatore, "se merece un castigo, pero no de por vida", en relación a la sanción que se le impuso por pedir a su piloto Nelson Piquet que provocase un accidente en el Gran Premio de Singapur 2008."Briatore se merece un castigo. Sin duda. Lo que no me gustó fue el término 'de por vida'. Ni siquiera si usted mata a día de hoy, pasa toda la vida en la cárcel. Cincuenta años hubiera sonado mejor. Para él podría significar lo mismo que 'de por vida'", apuntó en una entrevista a 'Auto Motor und sport'.A su vez, el inglés valoró la rescisión inmediata del contrato de dos patrocinadores de Renault. "Creo que fue una reacción exagerada. Sus contratos expiraban a finales de año de todos modos. Me gustaría sacar conclusiones acerca de las reacciones de los aficionados", explicó.Por otro lado, Ecclestone habló, comentando los casos de Hamilton y Piquet. "Hubo un acuerdo, ambos pilotos estaban bajo presión, y han hecho lo que se les pide", comentó respecto al caso Piquet y al incidente en el que Hamilton mintió a los comisarios.Por último, el británico analizó los cambios que habrá el próximo año en la Fórmula 1. "El año que viene va a cambiar mucho. No habrá más paradas de combustible y los conductores se verán obligados a adelantar en la pista. Este año, la mitad de las carreras fueron ganadas por una estrategia inteligente. En 2010 ya no ocurrirá eso", concluyó.