Pepe: "Lo que más quiero ahora es volver a jugar"

El central portugués del Real Madrid, Pepe, ha asegurado que sus diez partidos de sanción están olvidados y que sólo desea volver al terreno de juego para ayudar al equipo.y lo que más quiero ahora es volver a jugar y volver a ayudar al equipo. El club siempre me ha apoyado y me toca ahora demostrar dentro del campo aquello que soy como hombre, como persona y como futbolista", declaró.Pepe podrá volver este fin de semana tras la sanción por los incidentes que se produjeron la pasada temporada en el partido contra el Getafe, en el que agredió a Casquero . El portugués cree que lo más difícil ha sido no poder saltar al campo y opina quea partir de ahora."Lo más duro ha sido no jugar, estar fuera. Ver a los compañeros hacer su trabajo y no poder hacerlo yo. Ahora estoy bien para jugar, estoy bien para ayudar al equipo y para demostrar dentro del campo lo que soy. Tengo que ser la mejor persona como siempre fui", dijo.Sobre, al que no quiso comparar con Messi, aseguró que es un futbolista "que busca siempre el máximo tanto a nivel personal como a nivel profesional y que sabe que lo más importante es el equipo".Pepe opinó además que aún es pronto para hablar de que el Madrid y el Barcelona serán los dos únicos equipos que se disputen la Liga y comparó a ambos."El Barcelona ha demostrado que hace un buen fútbol, que tiene un equipo ya formado. Nosotroscon un entrenador diferente. Es muy pronto para hablar de que Madrid y Barcelona se va a disputar el torneo. El Sevilla tiene buen equipo, el Valencia, el Atlético y el propio Villarreal", opinó.Cuestionado sobre el Olympique de Marsella, próximo rival en Liga de Campeones, destacó que no será un rival fácil: "Es un equipo que tiene bastantes jugadores de calidad. He tenido oportunidad de jugar con Lucho en el Oporto y de enfrentarme a Morientes y será un equipo bastante peligroso".Sin tiempo para digerir la victoria (0-2) frente al Villarreal , el Real Madrid ha vuelto a ejercitarse sobre el césped de Valdebebas para preparar el choque del próximo sábado (18.00 horas) frente el Tenerife, en un partido en el que, que este jueves trabajó con normalidad junto al resto del grupo, una vez superada su lesión.El tolosarra sufrió ante el Zúrich una fuerte contusión en el tríceps sural con afectación en la fascia profunda del músculo sóleo de la pierna derecha que en principio le iba a mantener entre siete y diez días fuera de los terrenos de juego.Una semana después de que se le diagnosticara la dolencia, Xabi Alonsoy podría incluso formar parte de la lista de convocados para el encuentro ante el Tenerife.Mientras, el resto de futbolistas lesionados continúa con su trabajo específico de recuperación en el gimnasio. Así, Arbeloa, Metzelder y Van Nistelrooy han permanecido en el interior de las instalaciones junto a Garay, último de los futbolistas en unirse a la enfermería madridista.