Abel: "Si Sneijder se pone a tiro lo intentaremos"

El entrenador del Atlético de Madrid, Abel Resino, se mostró "satisfecho" por la clasificación de su equipo para la fase de grupos de la Liga de Campeones tras imponerse (2-0) al Panathinaikos en el encuentro de vuelta de la eliminatoria del 'play-off', aunque admitió que el cuadro rojiblanco no exhibió su mejor versión.



El entrenador del Atlético no descartó que llegue algún refuerzo para afrontar la exigencia del calendario, aunque matizó que se siente "contento" con su plantilla actual. "El club va a intentar traer algun refuerzo si puede, pero el mercado no es fácil y si no se mejora lo que hay actualmente yo estoy satisfecho con este grupo", indicó el preparador colchonero, que no obstante reconoció que se trata de una plantilla "bastante justa" en cuanto a número de efectivos.



En ese sentido, Abel Resino no quiso valorar un hipotético interés de su equipo por el centrocampista del Real Madrid Wesley Sneijder. "No me gusta hablar de cosas asi, de hipotésis, estamos contentos con la plantilla, aunque si algún jugador se pone a tiro lo podemos intentar", concluyó.



Volviendo a analizar su pase para la fase de grupos de la Liga de Campeones, Resino manifestó: "nuestra prioridad era ganar, era un partido muy importante, es cierto que en algunos momentos hemos estado espesos, nos ha faltado fluidez, pero en general hemos hecho un partido serio, sin gran brillantez pero serio".



Con la clasificación en el bolsillo, el preparador del Atlético se permitió referirse a los objetivos continentales de su equipo de cara a la próxima campaña. "El objetivo es luchar en todas las competiciones con la máxima ilusión, tenemos que seguir creciendo y entrar en una dinámica ganadora", expresó el toledano, que demandó mayor "constancia y regularidad" para superar los octavos de final, ronda en la que quedó eliminado el cuadro colchonero el pasado año.



Analizando a su rival, el Panathinaikos griego, el técnico rojiblanco aseveró que "abusan del fútbol directo", lo que a su juicio les condiciona demasiado. "Es un equipo serio, que trabaja bien aunque quizás es cierto que abusa demasiado del fútbol directo", valoró Abel Resino, que destacó a "Leto o Cissé" como dos de los jugadores de mayor entidad del bloque heleno.



Ten Cate: "A estos niveles hay que aprovechar las oportunidades"



El técnico del Panathinaikos, Henk Ten Cate, ha lamentado la "mala suerte" de su equipo en el encuentro de vuelta de la eliminatoria de 'play-off' que medía a su equipo con el Atlético de Madrid, que acabó con triunfo por 2-0 para los rojiblancos, reseñando que su equipo dispuso "de las ocasiones más claras del partido".



"A estos niveles si quieres pasar tienes que aprovechar tus oportunidades, hemos tenido cinco ocasiones clarísimas, de las que deberíamos haber marcado como mínimo tres", señaló Ten Cate, que reconoció el "coraje y orgullo" exhibido por sus jugadores sobre el césped del Vicente Calderón.



No obstante, el entrenador holandés admitió que el primer tanto del partido, a los cuatro minutos de juego, "hizo daño" a sus pupilos. "El gol nos decepcionó pero luego cogimos el ritmo y tuvimos buenas ocasiones", comentó el preparador del cuadro heleno, que reseñó que su equipo no pudo conseguir "el milagro" de remontar la eliminatoria tras el resultado adverso de la ida.



Pese a caer eliminados, Ten Cate expresó que el Panathinaikos "no es peor equipo que el año pasado", reincidiendo la "mala suerte" del club en este doble enfrentamiento ante el Atlético. "Nos tocó el mejor equipo de todos los que había, además teníamos que jugar el primer partido en casa así que todo estaba en contra", explicó el holandés, que aseguró que sus pupilos han demostrado que pueden "jugar contra los mejores".



Sobre el Atlético, el técnico griego declaró que se trata de un equipo "con una calidad excepcional en ataque", además de ensalzar el buen estado físico de los de Abel Resino en estos momentos de temporada. Sin embargo, Ten Cate no ocultó que pese a la teórica superioridad del conjunto madrileño, su grupo siempre creyó en que podía "pasar la eliminatoria".