Mikel Astarloza: "Soy inocente"

El ciclista del Euskatel Euskadi Mikel Astarloza ha proclamado hoy su inocencia de la imputación de dopaje que pesa sobre él al asegurar que se le acusa de "un delito" que no ha cometido, ya que, según ha afirmado, no ha tomado "nada prohibido".



Astarloza ha sido suspendido provisionalmente desde que el pasado viernes le fue comunicado un resultado positivo por EPO en un análisis de orina efectuado en su domicilio el pasado 26 de junio.



El ciclista ha comparecido hoy ante los medios de comunicación arropado por decenas de seguidores que le han jaleado y aplaudido. Entre el público, han seguido la declaración del corredor compañeros del pelotón como Amets Txurruka (Euskaltel-Euskadi) o Haimar Zubeldia (Astana). En su comparecencia, que ha efectuado solo, sin ningún representante de su equipo, no ha aceptado preguntas y se ha mostrado muy firme al proclamar su inocencia.



"Yo sé que yo no he tomado nada prohibido y lo digo con rotundidad: no he tomado nada prohibido", ha asegurado Astarloza, quien, golpeando la mesa, ha asegurado que averiguará "cueste lo que cueste de dónde proviene este supuesto resultado positivo".



Según ha explicado, en la documentación enviada por el laboratorio de Madrid que efectuó el control "hay indicios para dudar de la credibilidad" del análisis, aunque no ha querido desvelar a qué se refiere porque prefiere hacerlo, ha dicho, en el "momento idóneo".



Tras confirmar que el mismo viernes por la tarde solicitó el contraanálisis, ha admitido que, aunque esta nueva prueba arroje un resultado negativo, él ya ha perdido "la fe en el sistema".



Astarloza ha indicado que siempre ha cumplido con "escrupulosidad" la normativa de localización de la UCI, tras lo que ha sostenido que si hubiera tomado algún producto dopante podría haber sorteado el control "dando una dirección errónea o no respondiendo a la solicitud", lo que no ocurrió. En su opinión, siempre ha sido un "sinsentido" recurrir a métodos ilegales para mejorar el rendimiento, pero tras el establecimiento del pasaporte biológico doparse es además "una locura, un suicidio deportivo".



La suspensión de Astarloza se mantendrá hasta que una comisión nombrada por la Federación Española de Ciclismo determine si el ciclista ha violado el artículo 21 de las normas antidopaje de la UCI. Esta comisión adoptará una decisión sobre la sanción que se aplicará al corredor, que podría incluir la descalificación de todas las carreras en las que haya participado desde el 26 de junio. Tras esa fecha, Astarloza ha corrido el Tour de Francia, en el que obtuvo la undécima posición en la general y ganó la decimosexta etapa, entre Martigny y Bourg Sanit Maurice.