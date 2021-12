Higuaín podría jugar con Francia

La posibilidad de que el punta franco-argentino del Real Madrid Gonzalo Higuaín decida participar en el Mundial 2010 con Francia ha provocado este viernes un gran impacto en la prensa deportiva argentina.



En una entrevista publicada hoy en la edición digital de la revista francesa 'So Foot', Higuaín dijo que "nunca se sabe" cuando fue consultado sobre si podría aceptar vestirse con la camiseta francesa si el seleccionador albiceleste Diego Maradona continúa ignorándole.



"Gonzalo Higuaín no le cierra la puerta a Francia", titula el diario La Nación en la portada de su página web, mientras que Clarín anuncia, también en la primera página, que el 'Pipita' Higuaín "no descarta jugar el Mundial para Francia" ante la demora de una convocatoria por parte de Maradona.



"Su objetivo es jugar en Sudáfrica el año que viene y como tiene doble ciudadanía (nació en Brest, Francia), no descarta que, si Diego no lo llama, escuche a Raymond Domenech y defienda la camiseta gala", destaca el diario deportivo Olé en su página digital.



"Viene de jugar su mejor temporada en el Real Madrid, con 24 goles marcados en 37 partidos, teniendo en cuenta que en gran parte de ellos arrancó desde el banquillo. Peleó y pelea de igual a igual el puesto con los mejores del mundo. Es un delantero de selección", afirma el rotativo.



"Higuaín rechazó en reiteradas oportunidades las ofertas de la federación francesa para vestir la camiseta del conjunto galo con el objetivo de jugar un Mundial con la selección argentina. Sin embargo, las decisiones de Maradona, quien nunca lo citó pese a sus excelentes actuaciones, podrían derivar en un cambio de actitud", señala el sitio web del canal deportivo de televisión TyC Sports.



El 'Pipita' Higuaín disputó un encuentro amistoso con la selección Sub 23 argentina ante Guatemala y marcó dos goles en febrero de 2008, pero ese partido no es considerado por la FIFA como un internacional A, por lo cual podría jugar con Francia.



"Trabajo duro todos los días para que Maradona me convoque. Quiero disputar el Mundial de 2010 y no pierdo completamente la esperanza, aunque no sepa realmente por qué continúa olvidándome en sus convocatorias", comentó el futbolista nacido en Brest hace 21 años.