Bojan: "El Barça luchará por seis títulos y el Real Madrid por tres"

El jugador del Barcelona Bojan Krkic reconoció que el conjunto culé "luchará por seis títulos" la próxima temporada y "el Real Madrid por tres", en declaraciones realizadas en el campus de fútbol que se celebra durante las últimas dos semanas en Andorra, en donde ha repasado la actualidad futbolística.



A pesar de estar de vacaciones, el delantero español admite estar "atento a la actualidad relacionada con el fútbol", y que a pesar de los fichajes que está realizando el Real Madrid, recordó que el Barça es "el equipo ganador del triplete y el favorito para volverlo a hacer".



El delantero azulgrana contestó a las preguntas que le hicieron los chicos que participan en el campus, provocando gran expectación la de un niño que le preguntó "qué sentirá cuando el Madrid de Florentino lo gane todo", a lo que el azulgrana respondió: "Todo no lo puede ganar, porque el Barça luchará por intentar llevarse seis títulos y el Real Madrid lo hará por tres".



Las cuentas no le mienten al canterano, porque, además de intentar repetir el triplete de Liga, Copa del Rey y Liga de Campeones, el conjunto azulgrana jugará esta temporada la Supercopa de España, la Supercopa de Europa y el Mundial de clubes.



"Los sentimientos están por encima del dinero". "El Barça me lo ha dado todo, y aquí me siento como en casa" respondió a una de las preguntas, que cuestionaba su posible marcha, con la que se ha especulado este verano.



Bojan también quiso hablar sobre Villa y Forlán, los dos nombres que más suenan para reforzar el equipo para la próxima campaña. "Me gustaría mucho que viniera Villa. He coincidido con él en la selección española y pienso que sería un muy buen fichaje". "Forlán también me parece un jugador fantástico", reconoció.