"Beckham se tomó los Galaxy a broma"

El centrocampista del Galaxy de Los Ángeles Landon Donovan criticó la actitud del inglés David Beckham con respecto al equipo, asegurando que no estuvo "comprometido" y que se tomó su estancia en el club de la MLS "como una broma".



"Todo lo que pedíamos como mínimo era que se comprometiera con nosotros, pero no lo ha demostrado ni dentro ni fuera del campo", critica el internacional subcampeón de la Copa Confederaciones, en el libro 'The Beckham Experiment', del escritor de 'Sports Illustrated' Grant Wahl.



Donovan, que es el capitán de su selección y también de su equipo tras la marcha al AC Milan del inglés, lamentó que ni siquiera el hecho de cobrar más que nadie hiciera que Beckham apoyara al equipo y fuera el líder que se esperaba: "Si alguien te paga más que nadie, más del doble que a nadie, al menos esperas que lo demuestre en cada partido, que entrene y juegue duro".



"Quizá no es un líder, quizá no es un capitán. Como mínimo deberías dejarte el culo y eso no ha pasado y no creo que fuera mucho esperar", añade, en declaraciones recogidas de los medios ingleses que publican extractos del libro.



La marcha del entrenador, el detonante



Por otra parte, considera que la marcha del técnico Ruud Gullit, fue el detonante del cambio de actitud en el futbolista. "Cuando David llegó, creo que sí estaba comprometido en lo que estaba haciendo, se preocupaba, lo quería hacer bien y quería que el equipo estuviera bien, pero en algún lugar en el camino, y creo que eso coincide con la marcha de Ruud, que cambió de idea y se dijo 'Uh-huh, no lo voy a hacer más", apunta.



Incluso, el estadounidense cree que 'Becks' "no demostró" ser un buen compañero. "No puedo pensar otro jugador del que diría que no es buen compañero. Él no lo dio todo y ni siquiera se preocupó, pero con él diría que no, que no estaba comprometido", recalca.



El jugador inglés dejó el equipo en enero para aprovechar el parón en la liga estadounidense, pero después no quiso regresar, lo que, para Donovan, confirma que "está claramente frustrado, infeliz y que pensó que esto era una broma".



Ahora, Beckham debe regresar a la disciplina del equipo el próximo día 16, pero parece que se espera un recibimiento hostil para el futbolista, que jugaría su primer partido contra los New York Red Bulls.



"Digamos que se queda aquí otros tres años... pero no voy a gastar los próximos años de mi vida así, es miserable, no quiero que el fútbol sea así", sentencia Donovan, una de las figuras del fútbol estadounidense.