Despedimos esta narración agradeciendo vuestra presencia y os emplazamos al próximo domingo para vivir el desenlace de la Copa Confederaciones.Brasil ha tenido la suerte de los campeones y, cuando peor lo estaba pasando, un gran saque de falta de Daniel Alves les ha metido en la final. Estados Unidos espera a los actuales campeones. España ugará contra Sudáfrica por el tercer puesto. Se planat solo delante de Khune tras una gran jugada de Alves. Ahora prepara Santana dos cambios de golpe para tratar de lograr lo imposible.Ha resultado ser providencial la entrada de Alves en el terreno de juego. Curiosamente ha sido el único cambio del partido, lo que supone que no habrá mucho tiempo añadido.Alves ha sacado una falta en el borde del área, de las que le gustan, y la ha puesto en la izquierda de la portería de Khune. Magistral.Incapaces ninguno de los dos de hacer un solo gol, el partido parece condenado a la prórroga. Sin embargo, un gol de cualquiera de los dos equipos puede ser definitivo.Se prepara para entrar un conocido de la afición española:. El lateral del Barça sustituye a Andre Santos.Los tímidos ataques de Brasil se estrellan contra la muralla defensiva sudafricana;. No obstante, los brasileños han tirado más entre los tres palos (4), pero desde lejos.El partido está algo más nivelado en este tramo, pero. Los 'Bafana Bafana' han hecho 15 ocasiones de gol por 13 de Brasil Algo menos de media hora para el final y. ¿Habrá prórroga?Ya no se parece en nada este partido a la primera semifinal. España dominó sin éxito y cayó por sus propios errores y su falta de pegada. Pero hoy Brasil está siendo dominada por Sudáfrica. Veremos quién gana.Sudáfrica está encerrando a Brasil en su propia área, mientras la 'canarinha' sólo es capaz de dar la réplica al contraataque. Hombres como Tshabalala o Pienaar están jugando como si fueran ellos los brasileños.: Luis Fabiano conduce un contragolpe tras robar el balón en el centro del campo. Su jugada personal acaba con un rechace que llega a Robinho, que manda fuera su media chilena.Primera hora de partido y, a falta de un resultado ganador, se puede decir que se confirmaen la Copa Confederaciones: Sudáfrica domina claramente a Brasil y busca la final.el tiro de Modise tropieza en la espalda del central Luizao y a punto está de sorprender a Julio César. Otra ocasión clarísima para Sudáfrica.Sea cual sea el vencedor final del partido, éste no va a pasar a la historia por su buen fútbol. De momento,El centrocampista Kaká se empieza a desesperar en el duelo de '10s' con Pienaar, al que le ha dejado un feo codazo en la cara en la disputa de un balón por alto.La segunda parte empieza con un disparo lejano de Robinho, que ha estado casi desaparecido los primeros 45 minutos.Pone el balón en juego Brasil. Veremos si el resultado cambia o nos vamos a la prórroga, porque el partido está muy equilibrado.Sudáfrica ha defendido bien su portería y se marchadespués de haber tuteado a la gran favorita -después de la eliminación de España-. Todo por decidir en la segunda parte.Un contragolpe bien llevado por Brasil ha terminado con un tiro de Kaká, raso, a la izquierda de Khune, que ha atajado de buena estirada. La jugada ha sido rápidamente contestada por Pienaar, con otro gran disparo desde fuera.A seis minutos para el final de la primera parte, el resultado sigue siendo el mismo del inicio. Empate sin goles en un partido sin tregua, en el que ni Brasil ni Sudáfrica regalan un balón.El partido ha entrado en un 'toma y daca que puede desembocar en gol en cualquiera de las dos porterías, porque no hay un dominador claro., que se va por fuera.. Disparo de Andre Santos desde fuera del área que atrapa bien Khune. Antes, el árbitro ha anulado una ocasión de Luis Fabiano por fuera de juego.Tshabalala ha mandado una falta muy fuerte, pero muy centrada, a las manos de Julio César. Hasta ahora, las mejores ocasiones han sido de Sudáfrica y éste ha sido elLa selección de Brasil toca y toca, pero no encuentra los huecos necesariosSudáfrica está mostrándose como un equipo muy ordenado y disciplinado. Una película que ya hemos visto., qué ocasión ha tenido Mokoena. Ha ganado la partida a los centrales brasileños en un saque de falta y ha mandado fuera su cabezazo, por alto. Las ocasiones más claras, por el momento, para Sudáfrica.Sudáfrica. Siguen esperando para salir al contragolpe, pero sus contras llevan más peligro que los ataques estáticos de BrasilHa avisado el lateral africano Gaxa con otro tiro lejano, que ha llevado el "uy" a las gradas. Sudáfrica se cierra y trata de sorprender al contragolpe. ¿Imaginan una final Sidáfrica - EE.UU.?Muy distinto este partido del ritmo frenético que vimos ayer. Tan sólo se puede destacary dos balones colgados al área por Andre Santos y Maicon. Siempre Brasil, aunque cada vez qeu los locales pasan de la línea de medio campo el público enloquece. Brasil hace bueno el dicho de "cuando las barbas de tu vecino veas pelar..." y no quiere sorpresas como la de Estados Unidos a España.La 'canarinha' toca con calma, sin prisa, sabedor del. El terreno de juego no presenta un buen aspecto, quizá debido al frío de esta época del año: es invierno en el hemisferio sur.Sudáfrica ha salido a por el partido, pero la posesión es de BrasilPone la bola en juego la selección local, pero en seguida recupera el balón Brasil, la gran favorita.Suenan los himnos nacionales, primero el de Brasil. Los jugadores de la 'canarinha' salen bien abrigados; están menos acostumbrados al frío de estas latitudes.Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión del a segunda semifinal de la Copa Confederaciones, entre Brasil y Sudáfrica . El vencedor jugará la final contra Estados Unidos, que dio la sorpresa ante España . El perdedor, jugará contra la 'Roja' por el tercer puesto.Alineaciones confirmadas. Por: 1-Julio Cesar; 2-Maicon, 3-Lucio, 14-Luisao, 16-Andre Santos; 5-Felipe Melo, 8-Gilberto Silva, 18-Ramires, 10-Kaka; 9-Luis Fabiano, 11-Robinho.: 16-Itumeleng Khune; 2-Siboniso Gaxa, 3-Tsepo Masilela, 4-Aaron Mokoena, 14-Matthew Booth; 5-Benson Mhlongo, 13-Kagisho Dikgacoi, 10-Steven Pienaar, 12-Teko Modise, 8-Siphiwe Tshabalala; 17-Bernard Parker.