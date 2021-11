Pep Guardiola, una estrella con luz propia

Pep Guardiola es la verdadera estrella del Barça. El técnico culé ha sido el artífice del éxito azulgrana en una temporada gloriosa en la que ha conseguido el triplete y en la que como muy bien ha dichoEl entrenador del Barça es un hombre íntegro, meticuloso, muy serio en su trabajo y humilde. Guardiola ha asegurado que, pese a que no cree que sea el mejor Barça de la historia, sí es "la mejor temporada de la historia". Sobre el partido confiesa que "hemos jugado mal al inicio pero hemos mejorado. Hemos tenido algún problema pero en general estoy muy contento por el partido que hemos hecho".Guardiola es un técnico elegante, un señor de los pies a la cabeza que se ha convertido, con 38 años y 129 días de edad, en el, después de sus compatriotas Miguel Muñoz y José Villalonga.Enamorado del pan con tomate y de los canelones, Pep ha entrado en el selecto grupo de técnicos que también lograron el trofeo como jugador. La lista la componen Miguel Muñoz, Giovanni Trapattoni, Johan Cruyff, Carlo Ancelotti, Frank Rijkaard y el propio Guardiola.Pep Guardiola dedicó el triunfo de la Liga de Campeones al capitán del Milán, Paolo Maldini, que acaba de colgar las botas a sus casi 41 años de edad. "Dedico esta Copa al fútbol italiano y especialmente a Paolo Maldini, que no se preocupe porque tiene la admiración de toda Europa",Guardiola agregó que Maldini ha sidoEl técnico barcelonista añadió que "sabía" que el capitán del Milán tuvo "algunos problemas" el pasado domingo, el día de la despedida (fue abucheado por parte de los hinchas), y manifestó que "si cambia de idea (no cuelga las botas) y quiere jugar un año más puede venir a jugar con nosotros".