El secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, afirmó hoy en Murcia que por una razón queel Comité Olímpico Italiano (CONI) obtuvo la prueba que supuestamente relaciona al ciclista murciano Alejandro Valverde con la 'Operación Puerto'.En este sentido, Lissavetzky señaló que: "No voy a entrar en términos jurídicos ni competenciales, porque no soy la persona adecuada y eso lo tendrá que dirimir en primera instancia el Tribunal de Arbitraje Deportivo", al tiempo que añadió que no le corresponde a él "decir si la actuación del CONI tiene una base legal suficiente".La 'Operación Puerto' llevada a cabo por la Guardia Civil contra el dopaje en el deporte español permitió desarticularDicha red ofrecía diversas prácticas ilícitas para mejorar el rendimiento de sus clientes deportistas, tales como hormonas (incluyendo EPO, testosterona y otros anabolizantes), medicamentos y transfusiones sanguíneas.Las investigaciones de la Guardia Civil comenzaron en febrero de 2006 y desembocaron en las detenciones y registros del 23 de mayo, fecha en que se conoció la existencia de dicha operación. En ese momento se anunció entonces que entre los deportistas clientes de la red de dopaje desarticulada había futbolistas, tenistas, ciclistas y atletas.Sin embargo, en el sumario del caso el instituto armado sólo identificó a 58 ciclistas como clientes de la red. La investigación se vio lastrada al no permitir el juez Serrano a los investigadores que se analizara toda la documentación incautada.Lissavetzky recordó que, en la que la Guardia Civil realizó las escuchas y el seguimiento de sospechosos, y donde ellos recurrieron cuando se sobreseyó el caso, consiguiendo un juicio oral que se celebrará en fechas próximas.Y es que, cuando el CSD o la UCI solicitaron las pruebas recogidas en la Operación Puerto, el juez rechazó esa petición basándose en que como esas pruebas habían sido obtenidas por un presunto delito no podían utilizarse para temas que tenían que ver con sanciones administrativas, que son las únicas que pueden recibir los deportistas."¿para cerrar la Operación Puerto en su fase no judicial, que va con su juicio oral y el CONI sí lo consigue? Por una razón, que no sé si será legal o no porque han habido dos posiciones del mismo juzgado al respecto", indicó el secretario de Estado para el Deporte.En aquel momento, explicó Lissavetzky, se realizó una convención internacional para el intercambio de pruebas referidas a aspectos jurídicos de la Operación Puerto entre países de la Unión Europea. "En función de esto, el CONI actuó y obtuvo determinada prueba muy concreta referida a Alejandro Valverde", señaló.El secretario de Estado para el Deporte entendió que la posición del Tribunal de Arbitraje Deportivo será definitiva en el ámbito deportivo, más allá de los tribunales ordinarios. "Lo único que me compete decir es que la 'Operación Puerto' fue un éxito porque se consiguió desmantelar una red de distribución de sustancias dopantes que perjudicaban a la salud de deportistas y que, cuando se llevó a cabo en el informe de la Guardia Civil, no estaba el nombre de Alejando Valverde", finalizó.Ante la resolución del CONI de suspender durante dos años al corredor Alejando Valverde para competir en territorio italiano, el Consejo Superior de Deportes y la Agencia Estatal Antidopaje reiteraron ayer lo manifestado en su comunicado del pasado día 1 de abril, tras el anuncio de la Fiscalía Antidopaje del CONI en el que solicitaba la sanción que se la impuesto., expresaron su "decidida política de lucha contra el dopaje y el firme compromiso de poner todos los medios a nuestro alcance en defensa del juego limpio dentro del absoluto respeto al Estado de Derecho. Por ello, llevamos a cabo todas las actuaciones necesarias para resolver cuanto antes y de forma definitiva los procedimientos disciplinarios por presuntas infracciones de dopaje que se deriven de la Operación Puerto, cuya competencia ejerce la Federación Española de Ciclismo".Asimismo, recordaron que la llamada Operación Puerto, fue llevada a cabo por la Guardia Civil por orden de un juzgado español y, por tanto, "debe ser la justicia española quien resuelva definitivamente un procedimiento que, como es conocido, celebrará juicio oral en próximas fechas".y a pesar de que el Juez instructor prohibió la utilización de las pruebas en anteriores ocasiones (3 de octubre 2006, 10 de octubre de 2006 y 20 de noviembre de 2006), la Federación Española de Ciclismo, de acuerdo con el CSD, solicitó nuevamente el 23 de febrero de 2009 la obtención de todas las pruebas en poder del juzgado. La petición fue desestimada nuevamente pero se presentó el correspondiente recurso, por lo que se está a la espera de la resolución definitiva.Y es que, aunque se respeta la autonomía del CONI y el libre ejercicio de actuación en el ámbito de su competencia, actuarán conforme a lo que resuelva la justicia española respecto a la petición de todas las pruebas solicitadas por la Federación Española de Ciclismo, "de acuerdo con los principios de legalidad e independencia judicial que rigen nuestro Estado de Derecho".Finalmente, el comunicado del CSD afirma que respetan "la autonomía e independencia del corredor y su equipo para llevar a cabo cuantas actuaciones consideren oportunas en el marco de la legítima defensa de sus derechos e intereses".