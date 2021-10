El Chelsea estrena con victoria la nueva era con Hiddink

El nuevo técnico del Chelsea, el holandés Guus Hiddink, ha arrancado la nueva era del club con una importantísima victoria a domicilio ante el Aston Villa (0-1) en una jornada desaprovechada por un Arsenal que continúa echando de menos a su capitán, el español Cesc Fábregas.



Gran parte de la atención en la Premier se concentró en el estadio de Villa Park. Allí, el que fuera hasta hace poco el equipo del brasileño Luiz Felipe Scolari, al que despachó sin clemencia el ruso Roman Abramovich, depositaba sus esperanzas en el nuevo "míster", el seleccionador de Rusia.



Y Hiddink no decepcionó. Estrenó su flamante cargo como entrenador con una victoria a domicilio, merecida, (0-1) ante el equipo del irlandés Martin O'Neill, que no atinó.



La victoria, firmada por el atacante francés Nicolas Anelka, fue crucial para el conjunto londinense que, por un lado, ganó un puesto en la general, tomando la tercera posición liguera en detrimento de su anfitrión. Y por otro daba esperanzas renovadas a la plantilla de Stamford Bridge y al exigente dueño de la entidad.



Los "villanos", con el español Carlos Cuéllar en la titularidad, encajaron el único gol del partido a los 18 minutos.



Fue un disparo de Anelka desde dentro del área pequeña, a un pase del inglés Frank Lampard.



Un club que no cumplió con las expectativas y que continúa resbalando fue el Arsenal.



Con el español Fran Mérida como suplente y todavía sin rastro del lesionado Cesc Fábregas, capitán del Arsenal, quien ha dicho que cuenta con regresar al equipo "en cinco o seis semanas", el conjunto que entrena el francés Arsene Wenger no logró pasar de un empate sin goles ante el Sunderland en el Emirates.



Los "gunners" perdieron una buena oportunidad ante los "Black Cats" de acercarse a la zona de la Liga de Campeones. Sus esperanzas de hacerse con este trofeo están evaporadas.



Después del partido, el Arsenal continúa en quinta posición de la general.



Otros tuvieron más fortuna. El Bolton Wanderers remató exitoso la jornada, firmando un marcador a su favor por 2-1 ante el londinense West Ham United.



En el estadio de Riverside no hubo demasiada acción. El visitante, el Wigan, contuvo al Middlesbrough en un empate sin goles; mientras que en la contienda librada entre el Stoke y el Portsmouth los goles se hicieron esperar hasta el minuto 75.



Entonces, el Portsmouth estrenó el marcador, con un gol del jugador croata Nico Kranjcar aunque el júbilo le duró poco a este equipo: tres minutos más tarde, los locales se ponían las pilas con dos acciones encadenadas de James Beattie -la primera de penalti-, que ponían por delante al Stoke.



Un gol en propia meta en el tiempo de descuento de Irwan Showcross igualó el marcador final.