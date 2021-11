El presidente de la Federación Española de Baloncesto, José Luis Sáez, ha confirmado que tiene previsto viajar la semana que viene a Moscú para intentar cerrar con el Khimki el acuerdo para que Sergio Scariolo se convierta en el próximo seleccionador nacional para el siguiente ciclo olímpico.

"No hay nada firmado, pero sí acuerdo en los puntos principales con Sergio Scariolo. Voy a viajar a Moscú el 3 y 4, en principio, a hablar con ellos y si me da la autorización, las únicas fechas posibles más cercanas para que pudiera estar Sergio en España serían el 19 o el 20 de febrero e intentaríamos aprovechar para presentarle", confiesa el mandatario de la federación.

Sáez subrayó que con Scariolo hay "acuerdo". "Pero falta que el club, el Khimki pueda dar la autorización para que podamos en este momento compartir también proyectos. Queremos hablar para que esa posibilidad de que Scariolo esté con nosotros se pueda traducir en proyectos de intercambios estructurales. Al Khimki le puede venir bien y a nosotros también", recalcó, tras acudir a la presentación de Granada como posible sede del Mundial de 2014.

El presidente de la FEB, que se desplazará a Moscú la próxima semana, comentó que Scariolo ya ha "hablado con el Khimki y les ha dado su opinión". "Ahora ellos deberán debatir y ver las posibilidades. Podemos establecer un proyecto de colaboración para un club que se quiere desarrollar. Ojalá que esto pueda salir bien porque todos tenemos mucha ilusión en este proyecto", recalcó de cara al futuro.

"El Khimki no ha dicho que no"

Así, Sáez viaja a tierras moscovitas ilusionado con poder cerrar el acuerdo por el que Scariolo se convertiría en el nuevo seleccionador nacional. "La sensación es que ellos no han dicho no, existen posibilidades de que podamos unir las sinergias que hay en las dos partes. Si no es así, respetaré la decisión del Khimki, pero será una frustración por la ilusión que tenemos todos, primero por Sergio, que quiere estar con nosotros y porque es un reto importante", apuntó, aunque de no firmarse subrayó que "existen otras alternativas".

Cuando se le ha preguntado si los internacionales le han dado su opinión, Sáez ha sido rotundo. "Conozco a los jugadores lo suficiente como para saber en cada momento lo que necesita la selección. También los jugadores me piden que tome las decisiones más adecuadas y mejores para la selección. Creen que me competen a mí y yo jamás me meteré en las decisiones de ellos. Los jugadores siempre me han apoyado, han estado con nosotros y hay que dejarlos donde tienen que estar, que es jugando", concluyó el mandatario de la FEB.