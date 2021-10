Pedro Muñoz: "No me presento a la reelección"

El presidente de la Real Federación Española de Tenis, Pedro Muñoz, ha negado que esté realizando movimientos electorales, con el fin de presentarse a la reelección del cargo.



Muñoz, quien participó en Segovia en una comida con el equipo de dirección del Torneo de Tenis Villa de El Espinar, del que es fundador y presidente de honor, restó credibilidad a un comunicado "supuestamente" suscrito por catorce de las diecinueve federaciones territoriales de tenis.



Las territoriales se han unido para concurrir juntas a las elecciones a miembros de la asamblea general de la Federación Española y designar así su propio candidato a la presidencia, para que "plante cara" al actual mandatario, Pedro Muñoz.



Tras insistir en que no ha hecho "ningún movimiento electoral", Muñoz subrayó: "es absurdo que quieran plantarme cara".



Muñoz llegó más lejos al insistir en que ha hablado con la mayor parte de los presidentes de las territoriales que se citan y "ninguno de éstos se atribuye haber hecho frentes contra mi o intenciones de plantarme cara, ni tampoco han autorizado a que utilicen sus nombres para un comunicado y su posterior remisión a la prensa".



No obstante, consideró que, en todo caso, el "falso comunicado" se puede atribuir a uno de los precandidatos, "que ha sido facilitado desde su secretaría general federativa", matizó.



El presidente de la Federación Española de Tenis consideró el citado comunicado como "un movimiento electoral que no se corresponde ni con la verdad ni con la realidad actual que vive la familia del tenis en España".



Muñoz aseguró que, como mejor confirmación de "la falsedad y tendenciosidad del comunicado, vuelvo a reafirmar mi intención de no presentarme".

Además hizo "un llamamiento y un ruego al tenis de bien y a su unidad" y ofreció "todo el apoyo y colaboración al proyecto común", incluida su "incondicional" renuncia.



Sin embargo, Muñoz dijo que está a disposición del tenis español, "sin condiciones, si hace falta hacer frente a aquellos, pocos, que en nombre de muchos pretenden apoderarse del bienestar actual del tenis español con falsas maniobras", indicó.



Para Muñoz, estas personas "no tienen otro historial y currículum que les avale más que su ambición personal, ya mostrada en este primer tramo preelectoral, intentando destruir una unidad, que ahora dicen que quieren construir, paradójicamente".