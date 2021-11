Maradona debuta con buen pie en Glasgow

La Inglaterra de Capello vence a la subcampeona de Europa





Empate de Francia ferente a una ordenada Uruguay

Italia conisgue otro empate ante Grecia en un sombrío partido

La "nueva" Argentina de Diego Armando Maradona, en su debut como seleccionador,rubricado con un gol del jugador del Atlético de Madrid Maxi Rodríguez en un duelo que fue de más a menos para la plantilla del astro en su emotivo regreso a Hampden Park.Fue un choque especial y muy anticipado, en el que, tremendamente ofensivo, dispuesta a no dar tregua a la zaga local, para rebajar el ritmo de forma considerable durante un segundo acto.El astro argentino regresó esta noche al campo donde, con sólo 18 años,y lo hizo, además, en su debut como máximo responsable del equipo nacional.Escocia pudo haber enderezado el guión condel suplente Lee Miller, que saltó al campo para ocupar la posición de Iwelumo en el ataque.Maradona introdujo el primer cambio de la noche a los 71 minutos de partido., Jonás Gutiérrez, pero el partido parecía estancado. Faltaba creatividad por parte de ambos rivales y Argentina parecía darse por satisfecha manteniendo el marcador tal y como estaba.La selección inglesaa la de Alemania en otro de los múltiples amistosos que se disputaron el miércoles, y lo hizo con un tardío tanto del defensa del Chelsea John Terry, que remachó de cabeza las esperanzas de la subcampeona de Europa.En uno de los clásicos de Europa, Inglaterra y Alemania se enfrentabanfueron sólo algunos de los ausentes en los 'pross', mientras que en los germanos tampoco pudieron contar con su buque insignia, Michael Ballack, ni con otros como Frings., que en los últimos tiempos sólo han perdido con España --en la final de la Eurocopa-- y hoy con Inglaterra, su eterno rival. No obstante, tras el descanso, los bávaros reaccionaron y consiguieron empatar gracias a Helmes, sustituto de Klose.Esto permitió desplegar mejor fútbol a los de casa,, pero un cabezazo de los que Terry sabe hacer como pocos permitió a Capello grabar una nueva victoria en su inmaculada trayectoria como seleccionador inglés y seguir dejando la espina que los alemanes tienen muy clavada desde aquella final del Mundial de 1966.Con mucho orden y pundonor, la Uruguay que montó Óscar Tabárez con jugadores que militan en Europaen un encuentro de pocos quilates, amistoso en el nombre pero también en su desarrollo.Frente a una Francia nerviosa, la "celeste" que vistió de rojo protagonizó, con pocas ocasiones en cada área y que ni despejó las dudas que atraviesan los "bleus" en los últimos tiempos, ni dará una moral extra a los uruguayos para afrontar el resto de su fase de clasificación para el Mundial de Sudáfrica.Gargano dispuso de una gran ocasión al culminar una jugada que él mismo había iniciado y que, con ayuda de Rodríguez,de no ser porque el cuero salió alto.El rosario de cambios desde cada banquillo, pero contribuyó a despistar. Abreu pudo marcar en un remate de cabeza. A Henry le quitaron el balón del pie cuando sólo tenía que empujarlo. El empate sin goles fue el resultado lógico.Grecia e Italia firmaron el empate a uno,, en el partido amistoso disputado en el Estadio Karaiskakis del Pireo.En la primera parte hubo una ocasión clara para cada conjunto, pero Italia fue la que dominó el partido. Los de Lippi avisaron primeros en el minuto 9.desde el borde del área grande y Tzorvas salvó a Grecia despejando el balón.Los italianos sacaron de la esquina, De Rosi recibió el balón dentro del área pequeña, pero el portero griego, que era el protagonista de este amistoso, le impidió que abriera la lata.A los cinco minutos de la segunda parte, el delantero del Bayer Leverkusen Fanis Gekas adelantó a Grecia en el marcador con remate desde el punto de penalti. El autor del gol fue Tziolis, que le dio un pase fenomenal,. En el minuto 55 Luca Toni empató el partido con un cabezazo aprovechando al máximo el centro de De Rosi.