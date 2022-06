Fernando Echávarri y Antón Paz, oro en la clase Tornado de los Juegos de Pekín 2008,, en el que han muerto 153 personas."Hoy, por un lado, es un gran día para nosotros, pero por otroen Madrid. Personalmente quiero dedicar este triunfo a todos los familiares las personas fallecidas en este trágico accidente", ha afirmado Fernando Echávarri nada más obtener el oro olímpico tras la regata por las medallas.Antón Paz, tripulante de la embarcación española, ha querido también unirse en esa dedicatoria a las víctimas del accidente de avión y ha añadido: "Como ha dicho Fernando, queremos dar el pésame a todas las familiasque han perdido seres queridos en ese accidente".El patrón del Tornado español ha indicado que para obtener esta medallaAntón Paz ha comentado que cuando cruzaron la línea de llegada lo que hicieron fue liberar toda la tensión que llevaban dentro. "Hemos estado liderando la clasificación durante toda la competición, desde el principio y eso a lo mejor te carga un poco más de tensión, y más que nada para celebrarlo con todo el mundo que nos ha seguido durante estos diez años.".Sobre la regata, Fernando haexplicado: "y en la segunda manga hemos tenido algunos problemas, pues el australiano se ha acercado mucho y el argentino estaba justo detrás. No sé porqué razón, no sé si por un plástico o algo, pero de repente nos hemos visto muy lentos., igual es que estábamos en un zona mala y luego la popa ha sido aguantar, a veces tirábamos nosotros o que los australianos no querían forzar pues tenían asegurada la plata y hemos estado ahí tanteando, unas veces a tope y otras veces relajándonos pero".