La mala suerte deja sin medalla a Marta Domínguez

Una fuerte costalada a 200 metros de la meta, cuando se batía por la medalla de plata, ha echadoen la primera final olímpica femenina de 3.000 metros obstáculos.La palentinaa media vuelta del final, al tropezar en el obstáculo que precedía a la última ría, cuando luchaba junto a la keniana Eunice Jepkorir y la rusa Yekaterina Volkova por la medalla, una vez que la de oro estaba segura en poder de Gulnara Samitova-Galkina, vencedora con nuevo récord mundial (8:58.81).En la tercera carrera de su vida en 3.000 metros obstáculos, Marta Domínguezpara no cebarse en el ritmo delirante que impuso desde la salida la plusmarquista mundial y llegó a la última vuelta en la situación que le gusta, con todas las puertas abiertas para ganar una medalla.En tales circunstancias Marta Domínguez nunca ha fallado, de forma que, la olímpica.Cuando el 10 de diciembre pasado consiguió el título europeo de cross en Toro (Zamora),. Había sido campeona de Europa al aire libre (dos en 5.000) y en pista cubierta (uno en 3.000). Ahora también en cross, pero tenía una espina clavada: los Juegos Olímpicos.En Atlanta'96, con 20 años, cayó en las series de 1.500; en Sydney 2000 una enfermedad la dejó eliminada en primera ronda, y en Atenas 2004 no participó por lesión.El mediofondista Juan Carlosde los Juegos Olímpicos de Pekín en la que no estará el madrileño Arturo Casado, debutante en una cita olímpica.El burgalés, bronce en el pasado Mundial 'indoor' de Valencia,y se ha clasificado para la final gracias a su tercer tiempo en la semifinal, mientras que Casado, fue undécimo.El castellano-manchego, campeón de España de salto de altura,con una marca de 2,20 metros.El atleta de Puertollano, que había saltado, necesitaba saltar 2,32 o estarpara pasar a una final que parecía fuera de su alcance en sus segundos Juegos consecutivos.Las españolas, de emoción y de sufrimiento., caminó con las mejores hasta el km. 25 pero a partir de ahí se quedó sola, con una gran ampolla en el pie derecho. Terminó, era su tercer maratón en cuatro meses. El año que viene se propone, en poder de Ana Isabel Alonso desde hace trece años con 2h26:51.La lucense, que el 1 de julio había protagonizado en Rotterdam un gran debut en la distancia (2h29:03), sufrió a partir del kilómetro 15, las piernas no le iban y acabó en el puesto 54 con 2h39:29.La oscense María, a 21 minutos de la ganadora, la rumana Constantina Tomescu. Cinco veces se paró, tentada de abandonar, y sólo la llegada al punto en que la esperaba su familia, en el km.35, le dio fuerzas para acabar.La españolade los Juegos Olímpicos de Pekín después de imponerse en su serie, la primera, con un tiempo de, el mismo que la sueca Susanna Kallur.La atleta valenciana de adopción demostró ely ha entrado por puestos en las semifinales. Onyia, vencedora de las etapas de la 'Golden League' en Berlín y Oslo, es una de las apuestas del atletismo nacional para la cita olímpica, recogiendo el testigo de otra atleta nacionalizada comoLa americanay solo las jamaicanas Bridgitte Foster-Hylton y Vonnette Dixon, además de Onyia y Kallur, corrieron por debajo de 12,70, y a priori entre ellas podría estar el reparto de metales.La tarraconense Laia Forcadell, campeona de España de 400 metros vallas los dos últimos años, ha quedado eliminada en la primera ronda de los Juegos de Pekín al clasificarse séptima y última en la cuarta seriemuy alejado de sus registros habituales.La vallista de Tortosa, que presentaba una marca de 56.24, la segunda peor de su serie, ha cedido en la segunda mitad de la carrera y acabó muy por detrás del resto. Las tres primeras y otras cuatro por tiempos accedían a semifinales.De haber hecho su marca de este año, habría pasado a las semifinales.