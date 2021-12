Tenis de Mesa, el dominio de los anfitriones

China es actualmente la mayor potencia en tenis de mesa, lo que, unido al hecho de que son los anfitriones, hace pensar que el podio sera suyo. Los nipones controlaron esta disciplina deportiva durante los años cincuenta y los chinos les tomaron el relevo hasta mediados de los años ochenta, época en la que el equipo sueco, con Jan-Ove Waldner, Jorgen Persson y Peter Karlson a la cabeza, frenó a los chinos y les derrotó en tres Campeonatos Mundiales consecutivos (1989, 1991 y 1993). Sin embargo, China ha recuperado su trono mundial.



El tenis de mesa debutó como deporte olímpico en los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988 y desde entonces se han realizado diversas modificaciones en el reglamento para hacerlo más cercano y atractivo al público. Además, se ha convertido en el deporte con mayor número de practicantes, con 40 millones de jugadores compitiendo alrededor del mundo a nivel profesional.



En los Juegos Olímpicos de Pekín, el Tenis de Mesa tendrá cuatro disciplinas: individual masculino y femenino y dobles masculino y femenino y su sede será el Gimnasio Universitario de Pekín.

Dos selecciones son las favoritas para pujar por el oro en este deporte: China, mayor potencia mundial en tenis de mesa en ambas disciplinas con jugadores clave como Lin Ma o Yining Zhang, y Alemania, representante occidental con más presencia gracias al número uno de Europa y cuarto del mundo, Timo Boll.

A pesar de la relevancia creciente de este deporte, ningún español ha obtenido nunca una medalla olímpica en esta disciplina y ha sido en 2008 cuando un español de origen, Alfredo Carneros, ha sido el primer clasificado para competir en las Olimpiadas. A pesar de este logro, Carneros ocupa el puesto 151 del ranking mundial, por lo que significaría un gran triunfo para él conseguir un diploma olímpico. El resto del equipo español lo completan He Zhi Wen, conocido como "Juanito", español de origen chino situado en el puesto 39 del ranking mundial, la jugadora Zhu Fang, la primera española que consigue clasificarse para competir en unos Juegos Olímpicos, y Shen Yanfei, también de origen chino.



Un deporte para la aristocracia



No se sabe con certeza cuando se practicó por primera vez este deporte, pero se considera que fue en la década de 1870 cuando surgió en Inglaterra como una derivación del tenis. Es posible que jugadores de tenis, ante la adversa climatología, inventaran una especie de tenis en miniatura utilizando una mesa de billar o de comedor como pista y tapones de corcho como pelotas. Para simular una raqueta se utilizaban habitualmente tapas de cajas de puros. Fueron entonces los estudiantes universitarios los que adoptaron rápidamente el juego de salón en toda Inglaterra, por lo que se consideró un deporte exclusivo para la aristocracia.



Wiames Gibb sugirió el nombre de "ping pong" a la firma Jhon Jaques Ltd., la cual registró el nombre. El nombre viene por el sonido "ping" que hacía la pelota de celuloide al impactar con las raquetas recubiertas en pergamino y el sonido "pong" al contacto de la pelota con la mesa. En el año 1899 el ping-pong alcanzó una gran popularidad en Inglaterra, exportándose incluso, por la firma Jonh Jaques, Ltda., a la India, África del Sur y Australia.



En 1901 se celebraron en Inglaterra los primeros torneos de ping-pong con participación de hasta 300 jugadores y con premios en metálico por importe de hasta 25 libras. En este año se constituye en Inglaterra la Asociación de Ping Pong, la cual contaba con unos 500 jugadores pertenecientes a 39 clubes distribuidos por todo el país. En 1922 ya se conocía el nuevo deporte en Suecia, Francia, Gales y Centro Europa, donde estaba regulado e incluso organizaban prestigiosos campeonatos.



Datos curiosos