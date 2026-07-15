La vacunació de la grip s'endarrereix fins a l'octubre
- L'OMS ha recomanat actualitzar la composició de les vacunes per adaptar-les a les noves variants
- Salut impulsarà una campanya específica per als docents, un dels grups més exposats
La campanya de vacunació contra la grip i la covid-19 començarà finalment el 5 d'octubre a Catalunya. El retard no respon a criteris epidemiològics, sinó a problemes de producció de les vacunes antigripals després que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) hagi recomanat actualitzar-ne la composició per adaptar-la a les variants que es preveuen que circulin aquesta temporada.
Davant aquest escenari, el Departament de Salut ha decidit reprogramar el calendari previst i avançar l'obertura de les cites perquè la població pugui organitzar-se amb temps.
El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha insistit que "ens agradaria començar a vacunar el 15 o el 0 de setembre, però hem de començar la primera setmana d'octubre" i la raó principal és deguda a la disponibilitat de les vacunes.
Cites obertes al juliol
Les persones que formen part dels grups de risc podran començar a reservar hora a finals de juliol. La primera fase de la campanya inclourà residents en centres geriàtrics, majors de 80 anys, embarassades i infants petits. Setmanes més tard s'hi afegirà la resta de col·lectius recomanats.
L'objectiu és concentrar la major part de les vacunacions abans de l'arribada de l'hivern, quan habitualment augmenta la circulació dels virus respiratoris.
Més atenció als docents
Una de les novetats d'enguany serà la campanya específica dirigida als docents. Salut considera que mestres i professors tenen una exposició elevada al virus pel contacte diari amb infants i adolescents, principals transmissors de la grip.
Fernández, ha admès que els professors havien quedat fins ara "una mica oblidats" en les estratègies de promoció de la vacunació. Per aquest motiu, el Departament ho vol corregir i treballa amb Educació per reforçar els missatges de prevenció i incrementar les cobertures vacunals dins dels centres educatius.
Augment de la vacunació
La temporada passada va deixar un augment de la vacunació contra la grip, amb més d'1,5 milions de dosis administrades. Segons Salut, aquesta millora va ajudar a reduir l'impacte de la malaltia als centres sanitaris, malgrat que la circulació del virus va ser superior a la de l'any anterior.
La vacunació contra la covid-19, en canvi, va continuar la tendència a la baixa, amb una lleugera reducció del nombre de dosis administrades respecte de la campanya precedent.