Els nous pressupostos d'Illa augmentaran la despesa en 9.100 milions

  • Alícia Romero confirma 1.250 milions per habitatge i 4.400 pel Pla nacional de la Industria
  • El Parlament debatrà els comptes en el ple del 10 al 12 de març
Els nous pressupostos d'Illa augmentaran la despesa en 9.100 milions
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera d'Economia, Alícia Romero, conversen durant el Consell Executiu EFE
Marc Guasch Ferreiro
Marc Guasch Ferreiro

El projecte de pressupostos del Govern de Salvador Illa incrementarà la despesa en 9.100 milions d’euros respecte al 2023, segons ha confirmat la consellera d’Economia Alícia Romero en declaracions a l’ACN. Romero defensa que l’executiu socialista “compleix els acords” i treballa en àmbits com el model de finançament i l’IRPF.

El Parlament debatrà la totalitat dels comptes al ple previst del 10 al 12 de març, després que el Govern aprovi el projecte en un Consell Executiu extraordinari aquest divendres. Seran els primers pressupostos del mandat d’Illa que arriben a la cambra.

Mesures destacades i grans blocs de despesa

Entre les partides principals, els comptes inclouen 1.250 milions en habitatge, uns 4.400 milions per al Pla Nacional de la Indústria, 20 milions per reforçar el bus interurbà, 180 milions per a l’empresa pública L’Energètica, i increments en educació, sanitat, salut mental, FP, sensellarisme i polítiques socials.

Canals oberts amb ERC

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha insistit que “s’ha esgotat el temps” i que Catalunya "no pot continuar esperant".

En relació amb el desacord amb ERC, Paneque ha assegurat que el Govern manté la “mà estesa” i que el president Salvador Illa està compromès a complir els acords d’investidura, inclosa la futura recaptació de l’IRPF per part de la Generalitat. Ha remarcat que ja hi ha una trajectòria de compliment d’acords “molt importants”.

Tot i això, ha advertit que alguns elements, com el reforç de personal de l’Agència Tributària de Catalunya, “no poden ser d’un dia per l’altre”. Malgrat les diferències, assegura que els canals amb ERC segueixen oberts i que es treballa conjuntament en altres carpetes.

